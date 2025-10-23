В Екатеринбурге начали продавать елки к Новому году: цены

Цены достигают 100 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В магазинах Екатеринбурга постепенно начали выставлять на продажу елки. Стоимость главного символа Нового года варьируется от трех тысяч до ста тысяч рублей. Корреспондент URA.RU прошелся по местам продажи елок и зафиксировал цены.

Так, на елочном базаре возле торгового центра «Мега» продают лишь живые растения. Поэтому и цены там соответствующие. Самая скромная и невысокая ель стоит около 7-11 тысяч рублей. Гигантские деревья продают от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

В соседнем магазине «Ашан» елки дешевле в разы, но там они искусственные. В среднем 180-сантиметровую ель можно купить примерно за пять тысяч рублей, есть варианты как подороже, так и подешевле. Однако самые дорогие оцениваются в 13-20 тысяч рублей.

