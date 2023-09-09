Мэр Нижневартовска объяснил, почему пришел на выборы губернатора Тюменской области

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. Глава города сделал это ради продолжения партнерства между регионами, передает корреспондент URA.RU.
«Я пришел сюда, чтобы сделать свой выбор, выполнить свой гражданский долг. Сегодня я проголосовал за продолжение той политики, которая сегодня идет, и, конечно, за программу „Сотрудничество“, которую мы совместно ведем с Тюменской областью. На территории города функционирует 110 участков для голосования», — сказал корреспонденту агентства Кощенко на избирательном участке.
По словам главы города, в Нижневартовске создали возможности для голосования всех жителей, включая категорию маломобильных граждан. На всех избирательных участках безопасность обеспечили представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Топ-менеджер рассказал о том, что в деревне, где он рос, голосование всегда было праздником.
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