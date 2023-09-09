09 сентября 2023
08 сентября 2023

Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» проголосовал на выборах тюменского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Трубецкого. Сургут, кириленко михаил
Михаил Кириленко рассказал о том, что первый раз принял участие в выборах, когда служил в армии Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Об этом топ-менеджер сообщил корреспонденту URA.RU.

«Я никогда не пропускал выборы, у меня и мысли такой не было. Это долг каждого гражданина — сказать свое я, чтоб потом не говорить на кухне, что я не выбирал. Когда я жил в деревне, для нас выборы были огромнейшим праздником. Раздавали яблоки, колбасу, а народ гулял. Так вот, местная милиция даже не забирала пьяных в участок — день демократии ведь», — рассказал Кириленко.

Также заместитель главы «Сургутнефтегаза» вспомнил про то, как прошло его первое голосование в армии и рассказал о планах на рабочий день. Кириленко назначен ответственным за выборы в нефтяной корпорации, а потому сегодня намерен проконтролировать ход голосования на участках.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО до открытия избирательных участков, в выборах губернатора Тюменской области, депутатов местного уровня и глав городских и сельских поселений проголосовали порядка 1,5% жителей. Это около 19 031 человек.

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Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Об этом топ-менеджер сообщил корреспонденту URA.RU. «Я никогда не пропускал выборы, у меня и мысли такой не было. Это долг каждого гражданина — сказать свое я, чтоб потом не говорить на кухне, что я не выбирал. Когда я жил в деревне, для нас выборы были огромнейшим праздником. Раздавали яблоки, колбасу, а народ гулял. Так вот, местная милиция даже не забирала пьяных в участок — день демократии ведь», — рассказал Кириленко. Также заместитель главы «Сургутнефтегаза» вспомнил про то, как прошло его первое голосование в армии и рассказал о планах на рабочий день. Кириленко назначен ответственным за выборы в нефтяной корпорации, а потому сегодня намерен проконтролировать ход голосования на участках. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО до открытия избирательных участков, в выборах губернатора Тюменской области, депутатов местного уровня и глав городских и сельских поселений проголосовали порядка 1,5% жителей. Это около 19 031 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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