В Британии предрекли развал НАТО после победы России на Украине

The Guardian: победа России на Украине приведет НАТО к развалу

10 сентября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

НАТО не выдержит успеха России в конфликте на Украине, пишет The Guardian Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае успеха президента России Владимира Путина на Украине, НАТО может столкнутся с серьезными последствиями. При таком развитии событий Североатлантический альянс ждет развал. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Победа Путина на Украине приведет НАТО к смерти», — говорится в материале газеты. Там добавили, что успех России также серьезно скажется и на состоянии Европейского союза. По мнению автора, Владимир Путин уже бы выиграл конфликт на Украине если бы НАТО не предоставляло вооружение ВСУ. Однако, несмотря на это, альянс не мог отказать в помощи ранее, и не может сделать это сейчас. Если такой отказ произойдет, это может привести к потере доверия к НАТО в целом, заключили в газете. Ранее американские СМИ спрогнозировали развал НАТО к 2025 году из-за конфликта на Украине. Это будет иметь серьезные последствия для международных отношений. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признался, что победа России представляет больший риск для альянса, чем помощь Украине, передает RT.

В случае успеха президента России Владимира Путина на Украине, НАТО может столкнутся с серьезными последствиями. При таком развитии событий Североатлантический альянс ждет развал. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Победа Путина на Украине приведет НАТО к смерти», — говорится в материале газеты. Там добавили, что успех России также серьезно скажется и на состоянии Европейского союза. По мнению автора, Владимир Путин уже бы выиграл конфликт на Украине если бы НАТО не предоставляло вооружение ВСУ. Однако, несмотря на это, альянс не мог отказать в помощи ранее, и не может сделать это сейчас. Если такой отказ произойдет, это может привести к потере доверия к НАТО в целом, заключили в газете. Ранее американские СМИ спрогнозировали развал НАТО к 2025 году из-за конфликта на Украине. Это будет иметь серьезные последствия для международных отношений. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признался, что победа России представляет больший риск для альянса, чем помощь Украине, передает RT.