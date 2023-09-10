В Британии предрекли развал НАТО после победы России на Украине

The Guardian: победа России на Украине приведет НАТО к развалу
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, автомат, калашников, ак, спецназ, чвк, штурмовик, мобилизация, сво, военный
НАТО не выдержит успеха России в конфликте на Украине, пишет The Guardian Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае успеха президента России Владимира Путина на Украине, НАТО может столкнутся с серьезными последствиями. При таком развитии событий Североатлантический альянс ждет развал. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Победа Путина на Украине приведет НАТО к смерти», — говорится в материале газеты. Там добавили, что успех России также серьезно скажется и на состоянии Европейского союза. По мнению автора, Владимир Путин уже бы выиграл конфликт на Украине если бы НАТО не предоставляло вооружение ВСУ.

Однако, несмотря на это, альянс не мог отказать в помощи ранее, и не может сделать это сейчас. Если такой отказ произойдет, это может привести к потере доверия к НАТО в целом, заключили в газете.

Ранее американские СМИ спрогнозировали развал НАТО к 2025 году из-за конфликта на Украине. Это будет иметь серьезные последствия для международных отношений. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признался, что победа России представляет больший риск для альянса, чем помощь Украине, передает RT.

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В случае успеха президента России Владимира Путина на Украине, НАТО может столкнутся с серьезными последствиями. При таком развитии событий Североатлантический альянс ждет развал. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Победа Путина на Украине приведет НАТО к смерти», — говорится в материале газеты. Там добавили, что успех России также серьезно скажется и на состоянии Европейского союза. По мнению автора, Владимир Путин уже бы выиграл конфликт на Украине если бы НАТО не предоставляло вооружение ВСУ. Однако, несмотря на это, альянс не мог отказать в помощи ранее, и не может сделать это сейчас. Если такой отказ произойдет, это может привести к потере доверия к НАТО в целом, заключили в газете. Ранее американские СМИ спрогнозировали развал НАТО к 2025 году из-за конфликта на Украине. Это будет иметь серьезные последствия для международных отношений. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признался, что победа России представляет больший риск для альянса, чем помощь Украине, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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