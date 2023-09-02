НАТО предрекли развал к 2025 году из-за Украины

The Atlantic: НАТО грозит развал к 2025 году из-за Украины

03 сентября 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Разногласия в НАТО приведут альянс к развалу, пишет The Atlantic Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прогнозируется, что НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине, что будет иметь серьезные последствия для международных отношений. Об этом пишет американский журнал The Atlantic. «НАТО может рухнуть к 2025 году», — говорится в материале журнала. Там добавили, что одной из основных причин этого предполагаемого краха является глубокий раскол между популистским крылом Республиканской партии, возглавляемым экс-президентом США Дональдом Трампом, и остальными членами партии, а также экзистенциальными проблемами безопасности, с которыми сталкивается большая часть Европы. Основным катализатором для разрушения будет конфликт на Украине. Когда доминирующая фракция в одной из двух главных политических партий Соединенных Штатов не поддерживает предоставление помощи ВСУ, это свидетельствует о том, что политический центр сместился в такой степени, что США становятся менее надежным союзником для Европы. Европейским странам следует быть готовыми к этим изменениям и принять соответствующие меры, заключил автор материала. Ранее стало известно, что Россия, с помощью спецоперации на Украине, развеяла миф о непобедимости НАТО, приведя альянс к краху. Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колин Пауэлл и полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон также полагают, что если конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, то через год начнется распад НАТО, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прогнозируется, что НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине, что будет иметь серьезные последствия для международных отношений. Об этом пишет американский журнал The Atlantic. «НАТО может рухнуть к 2025 году», — говорится в материале журнала. Там добавили, что одной из основных причин этого предполагаемого краха является глубокий раскол между популистским крылом Республиканской партии, возглавляемым экс-президентом США Дональдом Трампом, и остальными членами партии, а также экзистенциальными проблемами безопасности, с которыми сталкивается большая часть Европы. Основным катализатором для разрушения будет конфликт на Украине. Когда доминирующая фракция в одной из двух главных политических партий Соединенных Штатов не поддерживает предоставление помощи ВСУ, это свидетельствует о том, что политический центр сместился в такой степени, что США становятся менее надежным союзником для Европы. Европейским странам следует быть готовыми к этим изменениям и принять соответствующие меры, заключил автор материала. Ранее стало известно, что Россия, с помощью спецоперации на Украине, развеяла миф о непобедимости НАТО, приведя альянс к краху. Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колин Пауэлл и полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон также полагают, что если конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, то через год начнется распад НАТО, передает телеканал 360.