Медведев пригрозил США новой версией теракта 11 сентября

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев напомнил США про теракт 11 сентября Фото:

США могут дождаться момента, когда террористы совершат атаку, похожую на теракт 11 сентября 2001 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001, но с атомной или биологической составляющей», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что действия запада могут спровоцировать кого-то из руководителей ядерных стран, кто примет решение об использовании оружия массового поражения.

11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на символ Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. В результате погибло около трех тысяч человек.

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США могут дождаться момента, когда террористы совершат атаку, похожую на теракт 11 сентября 2001 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001, но с атомной или биологической составляющей», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что действия запада могут спровоцировать кого-то из руководителей ядерных стран, кто примет решение об использовании оружия массового поражения. 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на символ Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. В результате погибло около трех тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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