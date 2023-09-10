Медведев пригрозил США новой версией теракта 11 сентября

10 сентября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Медведев напомнил США про теракт 11 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU США могут дождаться момента, когда террористы совершат атаку, похожую на теракт 11 сентября 2001 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001, но с атомной или биологической составляющей», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что действия запада могут спровоцировать кого-то из руководителей ядерных стран, кто примет решение об использовании оружия массового поражения. 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на символ Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. В результате погибло около трех тысяч человек.

США могут дождаться момента, когда террористы совершат атаку, похожую на теракт 11 сентября 2001 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001, но с атомной или биологической составляющей», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что действия запада могут спровоцировать кого-то из руководителей ядерных стран, кто примет решение об использовании оружия массового поражения. 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на символ Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. В результате погибло около трех тысяч человек.