Киев пригрозил Reuters разборками за помощь российской армии

Спикер ВС Украины: Reuters ответит за публикацию снимков с работой ПВО в Киеве

10 сентября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Агентство Reuters опубликовало фото со сбитием российского беспилотника Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине пообещали реакцию на публикацию агентства Reuters фотографий с работой ПВО в Киеве и сбитым российским беспилотником. С заявлением выступил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат. «Все паблики вычитываются врагом [Вооруженными силами РФ], это очевидно. Вся информация даже в комментариях поступает в их службы, которые делают выводы обо всем: расположении, пребывании, силах и средствах», — объяснил Игнат «опасность» снимков Reuters для Украины. Заявление было сделано в эфире украинского телеканала «Общественные новости». Он предупредил, что «если есть нарушения, то будет соответствующая реакция». По его словам, Воздушные силы не могут запретить публикацию, но будут выявлять подобные инциденты и делать определенные выводы. Начальник киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подтверждал повреждение объекта инфраструктуры в городе. Сообщение он опубликовал в своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

На Украине пообещали реакцию на публикацию агентства Reuters фотографий с работой ПВО в Киеве и сбитым российским беспилотником. С заявлением выступил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат. «Все паблики вычитываются врагом [Вооруженными силами РФ], это очевидно. Вся информация даже в комментариях поступает в их службы, которые делают выводы обо всем: расположении, пребывании, силах и средствах», — объяснил Игнат «опасность» снимков Reuters для Украины. Заявление было сделано в эфире украинского телеканала «Общественные новости». Он предупредил, что «если есть нарушения, то будет соответствующая реакция». По его словам, Воздушные силы не могут запретить публикацию, но будут выявлять подобные инциденты и делать определенные выводы. Начальник киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подтверждал повреждение объекта инфраструктуры в городе. Сообщение он опубликовал в своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).