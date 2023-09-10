Киев пригрозил Reuters разборками за помощь российской армии

Спикер ВС Украины: Reuters ответит за публикацию снимков с работой ПВО в Киеве
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Агентство Reuters опубликовало фото со сбитием российского беспилотника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине пообещали реакцию на публикацию агентства Reuters фотографий с работой ПВО в Киеве и сбитым российским беспилотником. С заявлением выступил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат.

«Все паблики вычитываются врагом [Вооруженными силами РФ], это очевидно. Вся информация даже в комментариях поступает в их службы, которые делают выводы обо всем: расположении, пребывании, силах и средствах», — объяснил Игнат «опасность» снимков Reuters для Украины. Заявление было сделано в эфире украинского телеканала «Общественные новости».

Он предупредил, что «если есть нарушения, то будет соответствующая реакция». По его словам, Воздушные силы не могут запретить публикацию, но будут выявлять подобные инциденты и делать определенные выводы.

Начальник киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подтверждал повреждение объекта инфраструктуры в городе. Сообщение он опубликовал в своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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На Украине пообещали реакцию на публикацию агентства Reuters фотографий с работой ПВО в Киеве и сбитым российским беспилотником. С заявлением выступил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат. «Все паблики вычитываются врагом [Вооруженными силами РФ], это очевидно. Вся информация даже в комментариях поступает в их службы, которые делают выводы обо всем: расположении, пребывании, силах и средствах», — объяснил Игнат «опасность» снимков Reuters для Украины. Заявление было сделано в эфире украинского телеканала «Общественные новости». Он предупредил, что «если есть нарушения, то будет соответствующая реакция». По его словам, Воздушные силы не могут запретить публикацию, но будут выявлять подобные инциденты и делать определенные выводы. Начальник киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подтверждал повреждение объекта инфраструктуры в городе. Сообщение он опубликовал в своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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