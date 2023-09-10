Киев пригрозил Reuters разборками за помощь российской армии

На Украине пообещали реакцию на публикацию агентства Reuters фотографий с работой ПВО в Киеве и сбитым российским беспилотником. С заявлением выступил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат.
«Все паблики вычитываются врагом [Вооруженными силами РФ], это очевидно. Вся информация даже в комментариях поступает в их службы, которые делают выводы обо всем: расположении, пребывании, силах и средствах», — объяснил Игнат «опасность» снимков Reuters для Украины. Заявление было сделано в эфире украинского телеканала «Общественные новости».
Он предупредил, что «если есть нарушения, то будет соответствующая реакция». По его словам, Воздушные силы не могут запретить публикацию, но будут выявлять подобные инциденты и делать определенные выводы.
Начальник киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подтверждал повреждение объекта инфраструктуры в городе. Сообщение он опубликовал в своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.