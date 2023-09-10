В Сургуте топ-менеджер «Газпрома» пришел на избирательный участок с дочкой

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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
В Тюменской области выбирают губернатора Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский пришел голосовать за губернатора Тюменской области вместе с дочкой. У них в семье традиция — не ходить в одиночку на выборы, передает корреспондент URA.RU.

«Я сегодня с Луизой, это моя дочь. У меня пятеро детей. Она третья, и еще два младших сына. Супруга с детьми занята домашними делами. Поэтому мы с Луизой, она у нас школьница. Захотела сходить со мной и посмотреть, как проходит голосование», — сообщил Ваховский.

Также глава «Газпром трансгаз Сургут» на примере газификации в Югре отметил важность выборов. «Вот сейчас идет программа догазификации, бесплатной газификации. Понятно, это результаты тех выборов, в которых люди участвовали в свое время. Поэтому голосование влияет на все в жизни граждан нашей страны и на газовую отрасль тоже», — добавил Ваховский.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Он заявил, что никогда в жизни не пропускал выборы.

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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский пришел голосовать за губернатора Тюменской области вместе с дочкой. У них в семье традиция — не ходить в одиночку на выборы, передает корреспондент URA.RU. «Я сегодня с Луизой, это моя дочь. У меня пятеро детей. Она третья, и еще два младших сына. Супруга с детьми занята домашними делами. Поэтому мы с Луизой, она у нас школьница. Захотела сходить со мной и посмотреть, как проходит голосование», — сообщил Ваховский. Также глава «Газпром трансгаз Сургут» на примере газификации в Югре отметил важность выборов. «Вот сейчас идет программа догазификации, бесплатной газификации. Понятно, это результаты тех выборов, в которых люди участвовали в свое время. Поэтому голосование влияет на все в жизни граждан нашей страны и на газовую отрасль тоже», — добавил Ваховский. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Он заявил, что никогда в жизни не пропускал выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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