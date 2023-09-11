Baza: подросток пришел в школу с ножом из-за троек по обществознанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учебник, подготовка, студенты, сессия
Подросток планировал напасть на учителя по обществознанию, пишет Baza Фото:

Подросток, который пришел в школу с ножом, ставил перед собой цель нападения на учительницу по обществознанию, ставившую ему одни тройки. Допрос нападавшего затруднен из-за его невменяемого состояния.

«Он сказал, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ему ставит одни тройки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подросток находится в невменяемом состоянии. Данный факт мешает проведению допроса. Школьник назвал и иную причину атаки с ножом, которая заключалась в «нападавших на него» поляков и украинцев, передали в telegram-канале.

На данный момент в школе работает следствие. Все занятия приостановлены, заявил представитель администрации образовательного учреждения.

Ранее стало известно, что в Ростовской области произошло нападение подростка с ножом в одной из местных школ. В ходе нападения было ранено четверо взрослых. Нападавшим является ученик девятого класса с психическим расстройством.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подросток, который пришел в школу с ножом, ставил перед собой цель нападения на учительницу по обществознанию, ставившую ему одни тройки. Допрос нападавшего затруднен из-за его невменяемого состояния. «Он сказал, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ему ставит одни тройки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подросток находится в невменяемом состоянии. Данный факт мешает проведению допроса. Школьник назвал и иную причину атаки с ножом, которая заключалась в «нападавших на него» поляков и украинцев, передали в telegram-канале. На данный момент в школе работает следствие. Все занятия приостановлены, заявил представитель администрации образовательного учреждения. Ранее стало известно, что в Ростовской области произошло нападение подростка с ножом в одной из местных школ. В ходе нападения было ранено четверо взрослых. Нападавшим является ученик девятого класса с психическим расстройством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...