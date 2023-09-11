Baza: подросток пришел в школу с ножом из-за троек по обществознанию

11 сентября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Подросток планировал напасть на учителя по обществознанию, пишет Baza Фото: Анна Майорова © URA.RU Подросток, который пришел в школу с ножом, ставил перед собой цель нападения на учительницу по обществознанию, ставившую ему одни тройки. Допрос нападавшего затруднен из-за его невменяемого состояния. «Он сказал, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ему ставит одни тройки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подросток находится в невменяемом состоянии. Данный факт мешает проведению допроса. Школьник назвал и иную причину атаки с ножом, которая заключалась в «нападавших на него» поляков и украинцев, передали в telegram-канале. На данный момент в школе работает следствие. Все занятия приостановлены, заявил представитель администрации образовательного учреждения. Ранее стало известно, что в Ростовской области произошло нападение подростка с ножом в одной из местных школ. В ходе нападения было ранено четверо взрослых. Нападавшим является ученик девятого класса с психическим расстройством.

Подросток, который пришел в школу с ножом, ставил перед собой цель нападения на учительницу по обществознанию, ставившую ему одни тройки. Допрос нападавшего затруднен из-за его невменяемого состояния. «Он сказал, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ему ставит одни тройки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подросток находится в невменяемом состоянии. Данный факт мешает проведению допроса. Школьник назвал и иную причину атаки с ножом, которая заключалась в «нападавших на него» поляков и украинцев, передали в telegram-канале. На данный момент в школе работает следствие. Все занятия приостановлены, заявил представитель администрации образовательного учреждения. Ранее стало известно, что в Ростовской области произошло нападение подростка с ножом в одной из местных школ. В ходе нападения было ранено четверо взрослых. Нападавшим является ученик девятого класса с психическим расстройством.