Подросток с ножом ранил четверых человек в ростовской школе

В ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.
«15-летний подросток в маске и с ножом напал на людей при попытке зайти в школу», — написал Голубев в telegram. Он добавил, что нападавший ранил четверых взрослых. После инцидента подростка задержали очевидцы. Это был ученик девятого класса. У нападавшего имеется психическое заболевание, заключил Голубев.
В ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев. «15-летний подросток в маске и с ножом напал на людей при попытке зайти в школу», — написал Голубев в telegram. Он добавил, что нападавший ранил четверых взрослых. После инцидента подростка задержали очевидцы. Это был ученик девятого класса. У нападавшего имеется психическое заболевание, заключил Голубев.