Подросток с ножом ранил четверых человек в ростовской школе

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Подросток с ножом ранил четверых взрослых в ростовской школе, заявил Василий Голубев Фото:

В ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

«15-летний подросток в маске и с ножом напал на людей при попытке зайти в школу», — написал Голубев в telegram. Он добавил, что нападавший ранил четверых взрослых. После инцидента подростка задержали очевидцы. Это был ученик девятого класса. У нападавшего имеется психическое заболевание, заключил Голубев.

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В ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев. «15-летний подросток в маске и с ножом напал на людей при попытке зайти в школу», — написал Голубев в telegram. Он добавил, что нападавший ранил четверых взрослых. После инцидента подростка задержали очевидцы. Это был ученик девятого класса. У нападавшего имеется психическое заболевание, заключил Голубев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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