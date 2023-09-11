Baza раскрыла детали задержания подростка с ножом в ростовской школе

Baza: парня, напавшего с ножом в ростовском хуторе, скрутили родители учеников
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Службы приехали, когда нападавший уже был задержан Фото:

Подростка, который ранил четверых человек в школе ростовского хутора, скрутили родители учеников. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Парня, напавшего с ножом на школу, скрутили родители учеников. Все службы приехали уже когда Беляев был задержан», — пишет Baza. Там сообщают, что мужчина, который привел внучку в первый класс, получил пять ножевых ранений. Порезы также получили вахтер и учительница. Сам нападавший также был ранен.

Ранее сообщалось, что в ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Это был ученик девятого класса. У него имеется психическое заболевание.

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Подростка, который ранил четверых человек в школе ростовского хутора, скрутили родители учеников. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Парня, напавшего с ножом на школу, скрутили родители учеников. Все службы приехали уже когда Беляев был задержан», — пишет Baza. Там сообщают, что мужчина, который привел внучку в первый класс, получил пять ножевых ранений. Порезы также получили вахтер и учительница. Сам нападавший также был ранен. Ранее сообщалось, что в ростовском хуторе Красный Десант подросток напал с ножом на четверых человек в школе. Это был ученик девятого класса. У него имеется психическое заболевание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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