Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию Песков: Путин и Ким Чен Ын будут общаться в составе делегаций и лично 11 сентября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков прокомментировал визит Ким Чен Ына в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегация двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналист спросил у Пескова: как пройдет визит Ким Чен Ына в Россию. «И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», — ответил пресс-секретарь Путина, передает РИА Новости. Информация, что Ким приедет в Россию появилась 11 сентября, без точной даты визита. Кремль сообщает, что лидер Северной Кореи прибудет в ближайшие дни. По информации Bloomberg, это лидеры КНДР и РФ встретятся 13 сентября. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегация двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналист спросил у Пескова: как пройдет визит Ким Чен Ына в Россию. «И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», — ответил пресс-секретарь Путина, передает РИА Новости. Информация, что Ким приедет в Россию появилась 11 сентября, без точной даты визита. Кремль сообщает, что лидер Северной Кореи прибудет в ближайшие дни. По информации Bloomberg, это лидеры КНДР и РФ встретятся 13 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям