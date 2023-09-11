Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Дмитрий Песков прокомментировал визит Ким Чен Ына в РФ
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегация двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил у Пескова: как пройдет визит Ким Чен Ына в Россию. «И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», — ответил пресс-секретарь Путина, передает РИА Новости.
Информация, что Ким приедет в Россию появилась 11 сентября, без точной даты визита. Кремль сообщает, что лидер Северной Кореи прибудет в ближайшие дни. По информации Bloomberg, это лидеры КНДР и РФ встретятся 13 сентября.
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