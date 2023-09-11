Пермское предприятие взыскало 14 млн с регионального минтарифов

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Дело рассматривалось в Арбитражном суде Пермского края Фото:

Энергетическое предприятие из Добрянки (Пермский край) отсудило у регионального министерства тарифного регулирования и энергетики 14 миллионов рублей. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

«ОАО „Добрянский энергетический комплекс“ обратился с иском о взыскании с министерства тарифного регулирования и энергетики убытков в размере 14 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Пермского края. Требования предприятия удовлетворены в полном объеме.

В пресс-службе суда изданию сообщили, что предметом спора стали тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 2020 году. Они были признаны недействительными и отменены. В результате переплата предприятия составила 14 млн рублей.

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Энергетическое предприятие из Добрянки (Пермский край) отсудило у регионального министерства тарифного регулирования и энергетики 14 миллионов рублей. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. «ОАО „Добрянский энергетический комплекс“ обратился с иском о взыскании с министерства тарифного регулирования и энергетики убытков в размере 14 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Пермского края. Требования предприятия удовлетворены в полном объеме. В пресс-службе суда изданию сообщили, что предметом спора стали тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 2020 году. Они были признаны недействительными и отменены. В результате переплата предприятия составила 14 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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