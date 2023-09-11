Пермское предприятие взыскало 14 млн с регионального минтарифов

Дело рассматривалось в Арбитражном суде Пермского края Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Энергетическое предприятие из Добрянки (Пермский край) отсудило у регионального министерства тарифного регулирования и энергетики 14 миллионов рублей. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

«ОАО „Добрянский энергетический комплекс“ обратился с иском о взыскании с министерства тарифного регулирования и энергетики убытков в размере 14 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Пермского края. Требования предприятия удовлетворены в полном объеме.

В пресс-службе суда изданию сообщили, что предметом спора стали тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 2020 году. Они были признаны недействительными и отменены. В результате переплата предприятия составила 14 млн рублей.