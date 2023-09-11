«Коммерсант»: арестован полковник из автобронетанкового управления Минобороны РФ

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Илья Тимофеев на данный момент находится в СИЗО Фото:

Начальник службы утилизации главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Илья Тимофеев задержан за коррупцию. Об этом сообщили в военном следствии СКР.

«Задержан Илья Тимофеев. По версии следствия, полковник Тимофеев получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников», — передает газета «Коммерсант». К тому же следствие считает, что Тимофеев вместе с товарищами расхищал деньги из бюджета.

Задержанный не признает свою вину. На данный момент он находится в СИЗО. Такое решение было принято, чтобы Тимофеев не сбежал заграницу. У следствия есть данные, что Тимофеев получал деньги с апреля 2021 года по февраль 2022.

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Начальник службы утилизации главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Илья Тимофеев задержан за коррупцию. Об этом сообщили в военном следствии СКР. «Задержан Илья Тимофеев. По версии следствия, полковник Тимофеев получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников», — передает газета «Коммерсант». К тому же следствие считает, что Тимофеев вместе с товарищами расхищал деньги из бюджета. Задержанный не признает свою вину. На данный момент он находится в СИЗО. Такое решение было принято, чтобы Тимофеев не сбежал заграницу. У следствия есть данные, что Тимофеев получал деньги с апреля 2021 года по февраль 2022.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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