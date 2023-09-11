11 сентября 2023
10 сентября 2023

На «курганской Рублевке» обезвредили злостного серийного вора

В Курганской области преступник несколько месяцев обкрадывал дома жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганскому серийному грабителю вынесли приговор Фото:

Житель Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») на протяжении нескольких месяцев проникал в дома местных жителей и крал их имущество. В конечном итоге оперативникам удалось выйти на след преступника и задержать его, указано сайте районного суда.

«Мужчину задержали. Он признан виновным в совершении девяти преступлений (по статьям УК РФ о краже с незаконным проникновением — прим. URA.RU). Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок три года и шесть месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы», — написано в судебном решении.

Чаще всего предметом кражи становилась бытовая техника. Из нее подсудимый извлекал медь и сдавал в пункты приема металла.

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Житель Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») на протяжении нескольких месяцев проникал в дома местных жителей и крал их имущество. В конечном итоге оперативникам удалось выйти на след преступника и задержать его, указано сайте районного суда. «Мужчину задержали. Он признан виновным в совершении девяти преступлений (по статьям УК РФ о краже с незаконным проникновением — прим. URA.RU). Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок три года и шесть месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы», — написано в судебном решении. Чаще всего предметом кражи становилась бытовая техника. Из нее подсудимый извлекал медь и сдавал в пункты приема металла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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