На «курганской Рублевке» обезвредили злостного серийного вора

В Курганской области преступник несколько месяцев обкрадывал дома жителей

12 сентября 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

Курганскому серийному грабителю вынесли приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») на протяжении нескольких месяцев проникал в дома местных жителей и крал их имущество. В конечном итоге оперативникам удалось выйти на след преступника и задержать его, указано сайте районного суда. «Мужчину задержали. Он признан виновным в совершении девяти преступлений (по статьям УК РФ о краже с незаконным проникновением — прим. URA.RU). Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок три года и шесть месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы», — написано в судебном решении. Чаще всего предметом кражи становилась бытовая техника. Из нее подсудимый извлекал медь и сдавал в пункты приема металла.

Житель Кетовского округа Курганской области (который также называют «курганской Рублевкой») на протяжении нескольких месяцев проникал в дома местных жителей и крал их имущество. В конечном итоге оперативникам удалось выйти на след преступника и задержать его, указано сайте районного суда. «Мужчину задержали. Он признан виновным в совершении девяти преступлений (по статьям УК РФ о краже с незаконным проникновением — прим. URA.RU). Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок три года и шесть месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы», — написано в судебном решении. Чаще всего предметом кражи становилась бытовая техника. Из нее подсудимый извлекал медь и сдавал в пункты приема металла.