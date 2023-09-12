Путин объяснил, почему ездит на дорогом Aurus

Путин: Aurus будет дешевле, когда выйдет в серию
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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , аурус, aurus, кортеж путина, кортеж
На Aurus ездят Путин, Володин и патриарх Кирилл Фото:

Люксовые автомобили марки Aurus, на котором ездят некоторые российские чиновники, а также президент РФ Владимир Путин, будет стоить дешевле, когда выйдут в серию. Об этом заявил сам российский лидер.

«Aurus стоит дорого, потому что его мало производят. Пойдет в серию — станет вдвое дешевле», — сказал Путин во время пленарного заседания на Восточно-Экономическом форуме.

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Люксовые автомобили марки Aurus, на котором ездят некоторые российские чиновники, а также президент РФ Владимир Путин, будет стоить дешевле, когда выйдут в серию. Об этом заявил сам российский лидер. «Aurus стоит дорого, потому что его мало производят. Пойдет в серию — станет вдвое дешевле», — сказал Путин во время пленарного заседания на Восточно-Экономическом форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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