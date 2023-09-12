Путин объяснил, почему ездит на дорогом Aurus

На Aurus ездят Путин, Володин и патриарх Кирилл
Люксовые автомобили марки Aurus, на котором ездят некоторые российские чиновники, а также президент РФ Владимир Путин, будет стоить дешевле, когда выйдут в серию. Об этом заявил сам российский лидер.
«Aurus стоит дорого, потому что его мало производят. Пойдет в серию — станет вдвое дешевле», — сказал Путин во время пленарного заседания на Восточно-Экономическом форуме.
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