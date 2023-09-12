Путин выразил симпатию Илону Маску

Путин похвалил Маска
Президент РФ Владимир Путин назвал американского бизнесмена Илона Маска талантливым человеком. Свою симпатию российский лидер выразил во время Восточно-Экономического форума.
«Макс безусловно выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен. У Маска многое получается в космической сфере, в том числе при поддержке американского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале Россия 24.
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