Путин выразил симпатию Илону Маску

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Путин похвалил Маска Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал американского бизнесмена Илона Маска талантливым человеком. Свою симпатию российский лидер выразил во время Восточно-Экономического форума.

«Макс безусловно выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен. У Маска многое получается в космической сфере, в том числе при поддержке американского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале Россия 24.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин назвал американского бизнесмена Илона Маска талантливым человеком. Свою симпатию российский лидер выразил во время Восточно-Экономического форума. «Макс безусловно выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен. У Маска многое получается в космической сфере, в том числе при поддержке американского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале Россия 24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...