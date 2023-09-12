Путин отказался пересматривать итоги приватизации

Владимир Путин пообещал, что пока не будет деприватизации
В России не будут пересматривать итоги приватизации 90-х годов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я вам могу точно сказать», — сказал Путин на Восточно-Экономическом форуме.
В августе Генпрокуратура добилась ареста имущества «Метафракса». В ведомстве считают, что в 90-х завод был незаконно приватизирован. После этого власти стали обсуждать возможности для пересмотра итогов приватизации.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.