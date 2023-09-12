Путин отказался пересматривать итоги приватизации

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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин пообещал, что пока не будет деприватизации Фото:

В России не будут пересматривать итоги приватизации 90-х годов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я вам могу точно сказать», — сказал Путин на Восточно-Экономическом форуме.

В августе Генпрокуратура добилась ареста имущества «Метафракса». В ведомстве считают, что в 90-х завод был незаконно приватизирован. После этого власти стали обсуждать возможности для пересмотра итогов приватизации.

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В России не будут пересматривать итоги приватизации 90-х годов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я вам могу точно сказать», — сказал Путин на Восточно-Экономическом форуме. В августе Генпрокуратура добилась ареста имущества «Метафракса». В ведомстве считают, что в 90-х завод был незаконно приватизирован. После этого власти стали обсуждать возможности для пересмотра итогов приватизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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