Путин: каждый день контракт с МО заключают по 1,5 тысячи россиян

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Служба по контракту. Курган, военный билет, контрактная служба, документы, паспорт рф, служба по контракту, договор, паспорт
Владимир Путин заявил, что за шесть месяцев 270 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ Фото:

За полгода 270 тысяч россиян добровольно подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, 1,5 тысячи мужчин ежедневно подписывают контракт с ведомством.

«У нас этот процесс (подписание контракта с Минобороны- прим URA.RU) продолжается: ежедневно 1000-1500 человек. Мужики наши, понимая, что их ожидает, все равно на это идут сознательно», — заявил Путин. По его словам, за полгода 270 тысяч человек подписали добровольно контракт с Минобороны РФ. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в РФ находятся на службе по контракту около 280 тысяч человек. Он подчеркнул, что часть людей, принятых на службу по контракту — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.

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За полгода 270 тысяч россиян добровольно подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, 1,5 тысячи мужчин ежедневно подписывают контракт с ведомством. «У нас этот процесс (подписание контракта с Минобороны- прим URA.RU) продолжается: ежедневно 1000-1500 человек. Мужики наши, понимая, что их ожидает, все равно на это идут сознательно», — заявил Путин. По его словам, за полгода 270 тысяч человек подписали добровольно контракт с Минобороны РФ. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в РФ находятся на службе по контракту около 280 тысяч человек. Он подчеркнул, что часть людей, принятых на службу по контракту — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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