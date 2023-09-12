Путин: каждый день контракт с МО заключают по 1,5 тысячи россиян

За полгода 270 тысяч россиян добровольно подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, 1,5 тысячи мужчин ежедневно подписывают контракт с ведомством.
«У нас этот процесс (подписание контракта с Минобороны- прим URA.RU) продолжается: ежедневно 1000-1500 человек. Мужики наши, понимая, что их ожидает, все равно на это идут сознательно», — заявил Путин. По его словам, за полгода 270 тысяч человек подписали добровольно контракт с Минобороны РФ. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в РФ находятся на службе по контракту около 280 тысяч человек. Он подчеркнул, что часть людей, принятых на службу по контракту — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.
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