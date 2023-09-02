Медведев отчитался о количестве контрактников в России

В России находятся на службе по контракту около 280 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«По данным Минобороны, с 1 января в ряды ВС принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Он отметил, что часть людей, принятых на службу по контракту — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.
Ранее URA.RU сообщало, что у властей РФ есть амбициозный план — с 1 апреля до конца года планируется набрать 400 тысяч контрактников. По данным агентства, контролирует кампанию лично Медведев.
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