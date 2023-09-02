02 сентября 2023

Медведев отчитался о количестве контрактников в России

Медведев: с января в России приняли на службу по контракту 280 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
В России принято на контракт порядка 280 тысяч человек, заявил Дмитрий Медведев Фото:

В России находятся на службе по контракту около 280 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«По данным Минобороны, с 1 января в ряды ВС принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Он отметил, что часть людей, принятых на службу по контракту — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.

Ранее URA.RU сообщало, что у властей РФ есть амбициозный план — с 1 апреля до конца года планируется набрать 400 тысяч контрактников. По данным агентства, контролирует кампанию лично Медведев.

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В России находятся на службе по контракту около 280 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «По данным Минобороны, с 1 января в ряды ВС принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Он отметил, что часть людей, принятых на службу по контракту — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы. Ранее URA.RU сообщало, что у властей РФ есть амбициозный план — с 1 апреля до конца года планируется набрать 400 тысяч контрактников. По данным агентства, контролирует кампанию лично Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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