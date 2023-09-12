В Германии назвали Европу лучшим клиентом Путина

12 сентября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

РФ поставляет Европе природный газ на танкерах Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU За полгода Европа приобрела природный газ у РФ на сумму 5,3 миллиарда евро. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel. Авторы статьи отметили, что Европа стала лучшим клиентом президента России Владимира Путина. «Несмотря на то, что европейские страны осуждают конфликт, они кладут деньги в карманы Путина <…> По подсчетам организации, только за первые семь месяцев этого года европейцы купили у россиян СПГ почти на 5,3 миллиарда евро», — говорится в материале . Авторы статьи назвали Европу лучшим клиентом президента РФ. Авторы статьи отметили, что европейские страны все также зависят от российских поставок. Отмечается, что хранилища Европы заполнены на 92%. В резервуарах содержится большое количество газа из РФ. В газете отметили, что РФ отправляет европейским странам топливо на танкерах. Ранее доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах сообщил, что новые танкеры, поостренные на судоверфи «Звезда», позволят нарастить поставки нефти и газа на внешние рынки по Севморпути. Глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что экспорт СПГ из России с начала года вырос на несколько процентов, передает RT.

За полгода Европа приобрела природный газ у РФ на сумму 5,3 миллиарда евро. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel. Авторы статьи отметили, что Европа стала лучшим клиентом президента России Владимира Путина. «Несмотря на то, что европейские страны осуждают конфликт, они кладут деньги в карманы Путина <…> По подсчетам организации, только за первые семь месяцев этого года европейцы купили у россиян СПГ почти на 5,3 миллиарда евро», — говорится в материале. Авторы статьи назвали Европу лучшим клиентом президента РФ. Авторы статьи отметили, что европейские страны все также зависят от российских поставок. Отмечается, что хранилища Европы заполнены на 92%. В резервуарах содержится большое количество газа из РФ. В газете отметили, что РФ отправляет европейским странам топливо на танкерах. Ранее доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах сообщил, что новые танкеры, поостренные на судоверфи «Звезда», позволят нарастить поставки нефти и газа на внешние рынки по Севморпути. Глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что экспорт СПГ из России с начала года вырос на несколько процентов, передает RT.