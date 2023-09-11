Путин показал, как Россия обойдет санкции в отношении нефти и газа

Политолог Булах: Россия наращивает поставки нефти и газа по Севморпути

11 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что новые танкеры способны работать в экстремальных условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые танкеры, поостренные на судоверфи «Звезда», позволят нарастить поставки нефти и газа на внешние рынки по Севморпути. В официальной церемонии имянаречения кораблей приял участие президент РФ Владимир Путин 11 сентября. Как пояснил URA.RU доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах, эти суда также будут способны доставлять углеводороды с места добычи на переработку для внутреннего рынка. «Сейчас Россия формирует инфраструктуру, инструментарий и механизмы для стабильной работы Севморпути. Это очень сложная транспортная артерия для судоходства, поэтому нужны суда такого класса, которые способны проходить этот путь. Это важно, поскольку крупные месторождения отдалены от традиционной транспортной инфраструктуры, вопрос доставки нефти и СПГ актуален», — пояснил Булах. По мнению эксперта, Россия наращивает коммерческий флот арктического класса, который в будущем может понадобиться той же Европе. Булах пояснил, что после диверсии на трубопроводе «Северный поток» их значимость возрастает — ЕС вернется в российскому топливу, поскольку оно дешевле и поставки надежны. «Вывод из эксплуатации „Северных потоков“ дает нам возможность обеспечить заказами судоверфи и флот ледового класса», — отмечает политолог. Сегодня имена присвоены двум судам: танкеру-челноку усиленного ледового класса — он назван в честь писателя Валентина Пикуля, и танкеру-газовозу ледового класса, который получил имя политика Алексея Косыгина. Крестными матерями кораблей стали космонавт Елена Серова и главврач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. Президент РФ Владимир Путин лично приехал на эту церемонию. Он назвал это событие «значимым для судостроения и всей транспортной отрасли страны». «Уверен, новые суда будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своем классе в мире. Они способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды, перевозить большие объемы нефти и газа», — отметил Путин. Он поздравил коллектив «Звезды», но тут же поставил новые цели. Путин считает, что коллективу судоверфи по силам нарастить локализацию производства и шире использовать отечественные разработки и решения. Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые танкеры, поостренные на судоверфи «Звезда», позволят нарастить поставки нефти и газа на внешние рынки по Севморпути. В официальной церемонии имянаречения кораблей приял участие президент РФ Владимир Путин 11 сентября. Как пояснил URA.RU доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах, эти суда также будут способны доставлять углеводороды с места добычи на переработку для внутреннего рынка. «Сейчас Россия формирует инфраструктуру, инструментарий и механизмы для стабильной работы Севморпути. Это очень сложная транспортная артерия для судоходства, поэтому нужны суда такого класса, которые способны проходить этот путь. Это важно, поскольку крупные месторождения отдалены от традиционной транспортной инфраструктуры, вопрос доставки нефти и СПГ актуален», — пояснил Булах. По мнению эксперта, Россия наращивает коммерческий флот арктического класса, который в будущем может понадобиться той же Европе. Булах пояснил, что после диверсии на трубопроводе «Северный поток» их значимость возрастает — ЕС вернется в российскому топливу, поскольку оно дешевле и поставки надежны. «Вывод из эксплуатации „Северных потоков“ дает нам возможность обеспечить заказами судоверфи и флот ледового класса», — отмечает политолог. Сегодня имена присвоены двум судам: танкеру-челноку усиленного ледового класса — он назван в честь писателя Валентина Пикуля, и танкеру-газовозу ледового класса, который получил имя политика Алексея Косыгина. Крестными матерями кораблей стали космонавт Елена Серова и главврач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. Президент РФ Владимир Путин лично приехал на эту церемонию. Он назвал это событие «значимым для судостроения и всей транспортной отрасли страны». «Уверен, новые суда будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своем классе в мире. Они способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды, перевозить большие объемы нефти и газа», — отметил Путин. Он поздравил коллектив «Звезды», но тут же поставил новые цели. Путин считает, что коллективу судоверфи по силам нарастить локализацию производства и шире использовать отечественные разработки и решения.