В Катав-Ивановском районе депутат Шубин требует отменить отчет главы Шимановича

Отчет Николая Шимановича депутат оспорил письмом в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутат Герман Шубин требует отменить отчет главы Николая Шимановича по итогам 2022 года перед райсобранием. Как следует из заявления в прокуратуру, причиной для обращения стало отсутствие кворума на сессии.

«Прошу провести проверку изложенных обстоятельств. Также прошу признать незаконным проект решения собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района», — написал Шубин в документе (скриншот имеется в распоряжении URA.RU).

Поводом для обращения стало отсутствие народных избранников на заседании. Из шестнадцати человек присутствовали восемь. В результате принимать решения простым большинством депутатского состава было невозможно. Один из депутатов, Данила Гулин, передал из-за отсутствия свой голос коллеге Евгению Калиничеву. Гулин приложил справку-вызов на учебу.

Шубин считает, что регламент райсобрания нарушен. Он отметил, что голос можно передавать при наличии уважительной причины. Среди таких причин в регламенте указаны временная нетрудоспособность, командировка и очередной отпуск. Учебный процесс к ним не относится.

Внеочередное заседание состоялось 7 сентября. Одним из вопросов повестки стал отчет Шимановича о работе в 2022 году. Деятельность признали удовлетворительной, однако в пользу такого решения был учтен голос отсутствовавшего Гулина. Недовольные работой градоначальника депутаты предпочли пропустить заседание. Оппоненты призвали Шимановича сначала отчитаться перед населением и ответить на вопросы, которые озвучат избиратели.