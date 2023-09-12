Apple представила новую модель Apple Watch. Видео

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Процессор новых часов от Apple стал на 50% производительнее Фото:

Американская компания Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 9. О новинке сообщили на ежегодной презентации компании.

У Apple Watch Series 9 нажатие кнопки будет происходить касания по экрану. Для манипуляций с дисплеем достаточно двойного соприкосновения пальцев друг о друга, заявили в ходе презентации. Также теперь у пользователей появилась возможность искать свой IPhone с помощью часов.

Обновленный процессор гаджета на 50% производительнее предшествующих моделей. Цена новой модели часов составит 499 долларов (47 257,05 рублей).

Кроме того, на презентации показали новые Apple Watch Ultra 2. Они способны работать 36 часов без подзарядки и имеют более точный GPS. Цена гаджета — от 799 долларов (около 75 668 рублей). Трансляция проходит на youtube-канале Apple.

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Американская компания Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 9. О новинке сообщили на ежегодной презентации компании. У Apple Watch Series 9 нажатие кнопки будет происходить касания по экрану. Для манипуляций с дисплеем достаточно двойного соприкосновения пальцев друг о друга, заявили в ходе презентации. Также теперь у пользователей появилась возможность искать свой IPhone с помощью часов. Обновленный процессор гаджета на 50% производительнее предшествующих моделей. Цена новой модели часов составит 499 долларов (47 257,05 рублей). Кроме того, на презентации показали новые Apple Watch Ultra 2. Они способны работать 36 часов без подзарядки и имеют более точный GPS. Цена гаджета — от 799 долларов (около 75 668 рублей). Трансляция проходит на youtube-канале Apple.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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