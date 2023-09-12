Apple представила новую модель Apple Watch. Видео

12 сентября 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Процессор новых часов от Apple стал на 50% производительнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Американская компания Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 9. О новинке сообщили на ежегодной презентации компании. У Apple Watch Series 9 нажатие кнопки будет происходить касания по экрану. Для манипуляций с дисплеем достаточно двойного соприкосновения пальцев друг о друга, заявили в ходе презентации. Также теперь у пользователей появилась возможность искать свой IPhone с помощью часов. Обновленный процессор гаджета на 50% производительнее предшествующих моделей. Цена новой модели часов составит 499 долларов (47 257,05 рублей). Кроме того, на презентации показали новые Apple Watch Ultra 2. Они способны работать 36 часов без подзарядки и имеют более точный GPS. Цена гаджета — от 799 долларов (около 75 668 рублей). Трансляция проходит на youtube-канале Apple.

Американская компания Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 9. О новинке сообщили на ежегодной презентации компании. У Apple Watch Series 9 нажатие кнопки будет происходить касания по экрану. Для манипуляций с дисплеем достаточно двойного соприкосновения пальцев друг о друга, заявили в ходе презентации. Также теперь у пользователей появилась возможность искать свой IPhone с помощью часов. Обновленный процессор гаджета на 50% производительнее предшествующих моделей. Цена новой модели часов составит 499 долларов (47 257,05 рублей). Кроме того, на презентации показали новые Apple Watch Ultra 2. Они способны работать 36 часов без подзарядки и имеют более точный GPS. Цена гаджета — от 799 долларов (около 75 668 рублей). Трансляция проходит на youtube-канале Apple.