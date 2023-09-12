Мэрия Кургана судится с экс-депутатом облдумы из-за аренды участка

Мэрия Кургана требует от бизнесмена Колташова заплатить долг за аренду земельного участка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана взыскивают с бывшего депутата облдумы Олега Колташова долг за аренду земельного участка. Об этом говорится в судебных материалах.

«Администрация Кургана взыскивает задолженность с предпринимателя Колташова Олега Анатольевича за аренду земельного участка. Сумма иска 91 тысяча 404 рубля», — написано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области.

В документе указан срок, когда появился долг у бизнесмена за аренду. Это период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2023 года. Дело рассматривается по упрощенной процедуре. На момент публикации материала, на сайте арбитражного суда не было размещено итоговое судебное решение.

Ранее депутат курганской облдумы Олег Колташов входил в список Forbes как один из самых богатых госслужащих. Согласно СБИС, основным видом экономической деятельности ИП Колташов является производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности.