Советник Пушилина сообщил о бегстве СБУ из Купянска под натиском ВС РФ

13 сентября 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Украинские силы бегут из Купянска, сообщил Ян Гагин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники СБУ эвакуировались из Купянска после наступления российской армии на город. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, эвакуация была больше похожа на бегство. «Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем <…> Из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы <…> Это было похоже просто на бегство», — рассказал Гагин. Его слова приводит РИА Новости. По его данным, в городе все же остался малый оперативный состав противника. Ранее украинское командование отправило в Купянск самые опытные десантно-штурмовые подразделения из-за успешных действий ВС РФ, передает RT. Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что линяя фронта сдвигается в районе Купянска, пишет «Царьград». По его словам, ВСУ не могут держать оборону против российских сил из-за нехватки боеприпасов.

Сотрудники СБУ эвакуировались из Купянска после наступления российской армии на город. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, эвакуация была больше похожа на бегство. «Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем <…> Из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы <…> Это было похоже просто на бегство», — рассказал Гагин. Его слова приводит РИА Новости. По его данным, в городе все же остался малый оперативный состав противника. Ранее украинское командование отправило в Купянск самые опытные десантно-штурмовые подразделения из-за успешных действий ВС РФ, передает RT. Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что линяя фронта сдвигается в районе Купянска, пишет «Царьград». По его словам, ВСУ не могут держать оборону против российских сил из-за нехватки боеприпасов.