12 сентября 2023

Президент Путин наградил топ-менеджера УВЗ за вклад в оборонку

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая. Челябинск, евдокимов вадим, текслер алексей, мешков игорь
Игорь Мешков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил директора по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игоря Мешкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Это следует из закрытого указа о награждении, о котором стало известно URA.RU.

Награду Игорю Мешкову вручили с формулировкой «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса». Мешков стал директором концерна по особым поручениям УВЗ в октябре 2022 года.

Ему 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова.

В марте 2023 года Игорь Мешков попал в медиаповестку в контексте общения с Владимиром Путиным, который встречался с промышленниками. Топ-менеджер УВЗ предложил отменить ЕГЭ. Позднее Мешков рассказал, что решил назвать сына в честь президента.

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Президент России Владимир Путин наградил директора по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игоря Мешкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Это следует из закрытого указа о награждении, о котором стало известно URA.RU. Награду Игорю Мешкову вручили с формулировкой «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса». Мешков стал директором концерна по особым поручениям УВЗ в октябре 2022 года. Ему 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. В марте 2023 года Игорь Мешков попал в медиаповестку в контексте общения с Владимиром Путиным, который встречался с промышленниками. Топ-менеджер УВЗ предложил отменить ЕГЭ. Позднее Мешков рассказал, что решил назвать сына в честь президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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