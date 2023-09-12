Президент Путин наградил топ-менеджера УВЗ за вклад в оборонку

13 сентября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Игорь Мешков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил директора по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игоря Мешкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Это следует из закрытого указа о награждении, о котором стало известно URA.RU. Награду Игорю Мешкову вручили с формулировкой «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса». Мешков стал директором концерна по особым поручениям УВЗ в октябре 2022 года. Ему 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. В марте 2023 года Игорь Мешков попал в медиаповестку в контексте общения с Владимиром Путиным, который встречался с промышленниками. Топ-менеджер УВЗ предложил отменить ЕГЭ. Позднее Мешков рассказал, что решил назвать сына в честь президента.

Президент России Владимир Путин наградил директора по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игоря Мешкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Это следует из закрытого указа о награждении, о котором стало известно URA.RU. Награду Игорю Мешкову вручили с формулировкой «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса». Мешков стал директором концерна по особым поручениям УВЗ в октябре 2022 года. Ему 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. В марте 2023 года Игорь Мешков попал в медиаповестку в контексте общения с Владимиром Путиным, который встречался с промышленниками. Топ-менеджер УВЗ предложил отменить ЕГЭ. Позднее Мешков рассказал, что решил назвать сына в честь президента.