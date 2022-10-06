Челябинец со связями в Москве занял важный пост на «Уралвагонзаводе»

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Празднование 9 мая. Челябинск, текслер алексей, мешков игорь
Игорь Мешков работает на УВЗ с 2015 года Фото:

Игорь Мешков назначен директором концерна «Уралвагонзавод» по особым поручениям. Об этом URA.RU сообщили в компании.

«К работе в новой должности Мешков уже приступил», — поделился собеседник агентства.

Игорю Мешкову 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Ранее источники URA.RU говорили про серьезные связи Мешкова в администрации президента РФ. Топ-менеджер имеет госнаграды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетные грамоты от главы государства.

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Игорь Мешков назначен директором концерна «Уралвагонзавод» по особым поручениям. Об этом URA.RU сообщили в компании. «К работе в новой должности Мешков уже приступил», — поделился собеседник агентства. Игорю Мешкову 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. Ранее источники URA.RU говорили про серьезные связи Мешкова в администрации президента РФ. Топ-менеджер имеет госнаграды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетные грамоты от главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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