Челябинец со связями в Москве занял важный пост на «Уралвагонзаводе»

06 октября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Игорь Мешков работает на УВЗ с 2015 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Игорь Мешков назначен директором концерна «Уралвагонзавод» по особым поручениям. Об этом URA.RU сообщили в компании. «К работе в новой должности Мешков уже приступил», — поделился собеседник агентства. Игорю Мешкову 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. Ранее источники URA.RU говорили про серьезные связи Мешкова в администрации президента РФ. Топ-менеджер имеет госнаграды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетные грамоты от главы государства.

Игорь Мешков назначен директором концерна «Уралвагонзавод» по особым поручениям. Об этом URA.RU сообщили в компании. «К работе в новой должности Мешков уже приступил», — поделился собеседник агентства. Игорю Мешкову 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. Ранее источники URA.RU говорили про серьезные связи Мешкова в администрации президента РФ. Топ-менеджер имеет госнаграды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетные грамоты от главы государства.