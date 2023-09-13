Самому популярному депутату готовят должность в новой думе Екатеринбурга

Вихарев возглавит фракцию «Единой России» в думе Екатеринбурга

13 сентября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев с отрывом показал лучший результат на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, показавший на выборах лучший результат среди победивших кандидатов от «Единой России», может возглавить партийную фракцию в новом созыве. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. По его словам, у Вихарева есть конкуренты — директор школы Татьяна Вяткина и застройщик Владимир Крицкий (ЛСР). «Решение будет 14 сентября», — рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. По словам другого собеседника агентства, Орлов утром 13 сентября уже согласовал с кадровой комиссией ЕР не только будущего спикера Анну Гурарий, но и как раз Вихарева. В округе №19 он набрал 7493 голоса или 70,3%. У его ближайших преследователей в рейтинге, будущего первого вице-спикера Михаила Матвеева и Александры Журавлевой (обоим на выборах помогала «Ренова»), — 5962 (50,90%) и 5966 (57,78%) голосов соответственно. Вихарев, как писало URA.RU, стал еще и хозяином крупнейшей «частной» фракции в новом созыве. Он контролирует семь голосов. Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Все еще может поменяться Инфографика: Александр Антипов © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, показавший на выборах лучший результат среди победивших кандидатов от «Единой России», может возглавить партийную фракцию в новом созыве. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. По его словам, у Вихарева есть конкуренты — директор школы Татьяна Вяткина и застройщик Владимир Крицкий (ЛСР). «Решение будет 14 сентября», — рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. По словам другого собеседника агентства, Орлов утром 13 сентября уже согласовал с кадровой комиссией ЕР не только будущего спикера Анну Гурарий, но и как раз Вихарева. В округе №19 он набрал 7493 голоса или 70,3%. У его ближайших преследователей в рейтинге, будущего первого вице-спикера Михаила Матвеева и Александры Журавлевой (обоим на выборах помогала «Ренова»), — 5962 (50,90%) и 5966 (57,78%) голосов соответственно. Вихарев, как писало URA.RU, стал еще и хозяином крупнейшей «частной» фракции в новом созыве. Он контролирует семь голосов.