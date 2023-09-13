Самому популярному депутату готовят должность в новой думе Екатеринбурга

Вихарев возглавит фракцию «Единой России» в думе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург , вихарев алексей
Алексей Вихарев с отрывом показал лучший результат на выборах Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, показавший на выборах лучший результат среди победивших кандидатов от «Единой России», может возглавить партийную фракцию в новом созыве. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти.

По его словам, у Вихарева есть конкуренты — директор школы Татьяна Вяткина и застройщик Владимир Крицкий (ЛСР). «Решение будет 14 сентября», — рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. По словам другого собеседника агентства, Орлов утром 13 сентября уже согласовал с кадровой комиссией ЕР не только будущего спикера Анну Гурарий, но и как раз Вихарева.

В округе №19 он набрал 7493 голоса или 70,3%. У его ближайших преследователей в рейтинге, будущего первого вице-спикера Михаила Матвеева и Александры Журавлевой (обоим на выборах помогала «Ренова»), — 5962 (50,90%) и 5966 (57,78%) голосов соответственно.

Вихарев, как писало URA.RU, стал еще и хозяином крупнейшей «частной» фракции в новом созыве. Он контролирует семь голосов.

Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Все еще может поменяться
Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Все еще может поменяться

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Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, показавший на выборах лучший результат среди победивших кандидатов от «Единой России», может возглавить партийную фракцию в новом созыве. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. По его словам, у Вихарева есть конкуренты — директор школы Татьяна Вяткина и застройщик Владимир Крицкий (ЛСР). «Решение будет 14 сентября», — рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. По словам другого собеседника агентства, Орлов утром 13 сентября уже согласовал с кадровой комиссией ЕР не только будущего спикера Анну Гурарий, но и как раз Вихарева. В округе №19 он набрал 7493 голоса или 70,3%. У его ближайших преследователей в рейтинге, будущего первого вице-спикера Михаила Матвеева и Александры Журавлевой (обоим на выборах помогала «Ренова»), — 5962 (50,90%) и 5966 (57,78%) голосов соответственно. Вихарев, как писало URA.RU, стал еще и хозяином крупнейшей «частной» фракции в новом созыве. Он контролирует семь голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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