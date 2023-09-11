По итогам выборов в гордуму Екатеринбурга бизнес-структура, публичным представителем которой является депутат Алексей Вихарев («Единая Россия»), смогла существенно увеличить свою фракцию. Таковы результаты, утвержденные Ленинской территориальной избирательной комиссией — основного распорядителя кампании.
Как писало URA.RU, команда Вихарева по одномандатным округам получила пять мест. Сам Вихарев победил в округе №19, депутат Александр Колесников — в округе №6, депутат Алексей Мещеряков — в округе №7, депутат Михаил Вечкензин (все — от ЕР) — в округе №15. А Дмитрий Николаев (ЛДПР) при содействии мэрии выиграл в 20-м округе у депутата Владимира Стругова («Единая Россия»), согласованного губернатором Евгением Куйвашевым и поддержанного окружением враждебного администрации миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»).
Также команда Вихарева активно агитировала за общегородской список ЛДПР. Он в итоге набрал 14,6% голосов. Это два мандата, рассказал URA.RU глава Ленинской ТИК Вадим Антошин по итогам совещания вечером 11 сентября.
Список ЛДПР возглавлял лидер партии Леонид Слуцкий, на втором месте был Николаев, третьем — ориентированный на Вихарева бизнесмен Николай Вахрушев, четвертом — помощница Вихарева Ксения Лещенко. Поскольку Слуцкий переезжать в Екатеринбург не планирует, а Николаев победил в округе, эти два мандата перейдут Вахрушеву и Лещенко. Таким образом, фракция Вихарева увеличивается с пяти до семи человек. А так как в целом лояльной ему считается и депутат Анастасия Немец (общегородской список «Единой России») — племянница авторитетного предпринимателя Вячеслава Потехина, — и вовсе до восьми. Это больше, чем у любой из ФПГ, по просьбе мэра Алексей Орлова делегировавших в думу своих представителей.
В предыдущем созыве крупнейшая «частная» фракция была у миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Усилиями Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова она сократилась (пока) до трех-четырех человек (все зависит от переговоров в ближайшие дни). Всего в думе 35 депутатов.
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