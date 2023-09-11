В гордуме Екатеринбурга меняется хозяин крупнейшей фракции. Инфографика

11 сентября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Сам Алексей Вихарев без особых проблем победил в 19-м округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам выборов в гордуму Екатеринбурга бизнес-структура, публичным представителем которой является депутат Алексей Вихарев («Единая Россия»), смогла существенно увеличить свою фракцию. Таковы результаты, утвержденные Ленинской территориальной избирательной комиссией — основного распорядителя кампании. Как писало URA.RU, команда Вихарева по одномандатным округам получила пять мест. Сам Вихарев победил в округе №19, депутат Александр Колесников — в округе №6, депутат Алексей Мещеряков — в округе №7, депутат Михаил Вечкензин (все — от ЕР) — в округе №15. А Дмитрий Николаев (ЛДПР) при содействии мэрии выиграл в 20-м округе у депутата Владимира Стругова («Единая Россия»), согласованного губернатором Евгением Куйвашевым и поддержанного окружением враждебного администрации миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Также команда Вихарева активно агитировала за общегородской список ЛДПР. Он в итоге набрал 14,6% голосов. Это два мандата, рассказал URA.RU глава Ленинской ТИК Вадим Антошин по итогам совещания вечером 11 сентября. Новость по теме Мэр Екатеринбурга отдал враждебному миллиардеру только два округа на выборах. Инфографика Список ЛДПР возглавлял лидер партии Леонид Слуцкий, на втором месте был Николаев, третьем — ориентированный на Вихарева бизнесмен Николай Вахрушев, четвертом — помощница Вихарева Ксения Лещенко. Поскольку Слуцкий переезжать в Екатеринбург не планирует, а Николаев победил в округе, эти два мандата перейдут Вахрушеву и Лещенко. Таким образом, фракция Вихарева увеличивается с пяти до семи человек. А так как в целом лояльной ему считается и депутат Анастасия Немец (общегородской список «Единой России») — племянница авторитетного предпринимателя Вячеслава Потехина, — и вовсе до восьми. Это больше, чем у любой из ФПГ, по просьбе мэра Алексей Орлова делегировавших в думу своих представителей. В предыдущем созыве крупнейшая «частная» фракция была у миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Усилиями Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова она сократилась (пока) до трех-четырех человек (все зависит от переговоров в ближайшие дни). Всего в думе 35 депутатов. Инфографика: Александр Антипов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам выборов в гордуму Екатеринбурга бизнес-структура, публичным представителем которой является депутат Алексей Вихарев («Единая Россия»), смогла существенно увеличить свою фракцию. Таковы результаты, утвержденные Ленинской территориальной избирательной комиссией — основного распорядителя кампании. Как писало URA.RU, команда Вихарева по одномандатным округам получила пять мест. Сам Вихарев победил в округе №19, депутат Александр Колесников — в округе №6, депутат Алексей Мещеряков — в округе №7, депутат Михаил Вечкензин (все — от ЕР) — в округе №15. А Дмитрий Николаев (ЛДПР) при содействии мэрии выиграл в 20-м округе у депутата Владимира Стругова («Единая Россия»), согласованного губернатором Евгением Куйвашевым и поддержанного окружением враждебного администрации миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Также команда Вихарева активно агитировала за общегородской список ЛДПР. Он в итоге набрал 14,6% голосов. Это два мандата, рассказал URA.RU глава Ленинской ТИК Вадим Антошин по итогам совещания вечером 11 сентября. Список ЛДПР возглавлял лидер партии Леонид Слуцкий, на втором месте был Николаев, третьем — ориентированный на Вихарева бизнесмен Николай Вахрушев, четвертом — помощница Вихарева Ксения Лещенко. Поскольку Слуцкий переезжать в Екатеринбург не планирует, а Николаев победил в округе, эти два мандата перейдут Вахрушеву и Лещенко. Таким образом, фракция Вихарева увеличивается с пяти до семи человек. А так как в целом лояльной ему считается и депутат Анастасия Немец (общегородской список «Единой России») — племянница авторитетного предпринимателя Вячеслава Потехина, — и вовсе до восьми. Это больше, чем у любой из ФПГ, по просьбе мэра Алексей Орлова делегировавших в думу своих представителей. В предыдущем созыве крупнейшая «частная» фракция была у миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Усилиями Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова она сократилась (пока) до трех-четырех человек (все зависит от переговоров в ближайшие дни). Всего в думе 35 депутатов.