13 сентября 2023

Экс-разведчик США предупредил Украину о решающем моменте для Украины

Экс-разведчик США Риттер: подход РФ к Одессе станет решающим в спецоперации
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Российская армия может взять Одессу и отрезать Украине доступ к Черному морю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска могут дойти до Одессы и остановиться, чтобы дать Киеву возможность пересмотреть ход конфликта с Москвой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — сказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

По его мнению, если Россия вступит в бой за Одессу, то город будет взят. Это отрежет доступ Украины к Черному морю.

Риттер ранее говорил, что армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Это будет означать провал контрнаступления.

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Российские войска могут дойти до Одессы и остановиться, чтобы дать Киеву возможность пересмотреть ход конфликта с Москвой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — сказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector. По его мнению, если Россия вступит в бой за Одессу, то город будет взят. Это отрежет доступ Украины к Черному морю. Риттер ранее говорил, что армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Это будет означать провал контрнаступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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