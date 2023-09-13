Экс-разведчик США предупредил Украину о решающем моменте для Украины

Российские войска могут дойти до Одессы и остановиться, чтобы дать Киеву возможность пересмотреть ход конфликта с Москвой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — сказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу
По его мнению, если Россия вступит в бой за Одессу, то город будет взят. Это отрежет доступ Украины к Черному морю.
Риттер ранее говорил, что армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Это будет означать провал контрнаступления.
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