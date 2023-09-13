Экс-разведчик США предупредил Украину о решающем моменте для Украины

Экс-разведчик США Риттер: подход РФ к Одессе станет решающим в спецоперации

14 сентября 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Российская армия может взять Одессу и отрезать Украине доступ к Черному морю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска могут дойти до Одессы и остановиться, чтобы дать Киеву возможность пересмотреть ход конфликта с Москвой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — сказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector . По его мнению, если Россия вступит в бой за Одессу, то город будет взят. Это отрежет доступ Украины к Черному морю. Риттер ранее говорил, что армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Это будет означать провал контрнаступления.

Российские войска могут дойти до Одессы и остановиться, чтобы дать Киеву возможность пересмотреть ход конфликта с Москвой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — сказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector. По его мнению, если Россия вступит в бой за Одессу, то город будет взят. Это отрежет доступ Украины к Черному морю. Риттер ранее говорил, что армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Это будет означать провал контрнаступления.