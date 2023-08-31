Экс-разведчик США Риттер раскрыл, в каком случае ВСУ отойдут к Днепру

Риттер: после провала контрнаступления ВСУ отойдут к Днепру
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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, ВСУ, stock
Риттер: фронт начнет сыпаться после провала ВСУ контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Киев потерпит неудачу при контрнаступлении, армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Об этом в интервью заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Экс-разведчик предполагает, что после этого примерно шесть миллионов украинцев станут беженцами. Все они отправятся на Запад.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что после провала контрнаступления ВСУ отступят за Днепр из-за больших потерь. Он считает, что к концу года у украинской армии не останется сил удерживать свои позиции.

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Если Киев потерпит неудачу при контрнаступлении, армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Об этом в интервью заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Экс-разведчик предполагает, что после этого примерно шесть миллионов украинцев станут беженцами. Все они отправятся на Запад. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что после провала контрнаступления ВСУ отступят за Днепр из-за больших потерь. Он считает, что к концу года у украинской армии не останется сил удерживать свои позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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