Экс-разведчик США Риттер раскрыл, в каком случае ВСУ отойдут к Днепру

Риттер: после провала контрнаступления ВСУ отойдут к Днепру

31 августа 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Риттер: фронт начнет сыпаться после провала ВСУ контрнаступления Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Киев потерпит неудачу при контрнаступлении, армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Об этом в интервью заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Экс-разведчик предполагает, что после этого примерно шесть миллионов украинцев станут беженцами. Все они отправятся на Запад. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что после провала контрнаступления ВСУ отступят за Днепр из-за больших потерь. Он считает, что к концу года у украинской армии не останется сил удерживать свои позиции.

Если Киев потерпит неудачу при контрнаступлении, армия Украины отойдет на последнюю линию обороны — к Днепру. Об этом в интервью заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Экс-разведчик предполагает, что после этого примерно шесть миллионов украинцев станут беженцами. Все они отправятся на Запад. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что после провала контрнаступления ВСУ отступят за Днепр из-за больших потерь. Он считает, что к концу года у украинской армии не останется сил удерживать свои позиции.