В ГД предложили ужесточить правила продажи оружия для одной категории граждан

В России хотят запретить продажу оружия мигрантам, у которых нет гражданства РФ. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном с участием главы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
«Законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь с Россией», — приводят «Известия» издержки из законопроекта.
Сергей Миронов пояснил, что в некоторых регионах России из-за мигрантов сложилась опасная криминогенная обстановка. Законопроект позволит переломить эту ситуацию.
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