13 сентября 2023

В ГД предложили ужесточить правила продажи оружия для одной категории граждан

Миронов предложил запретить продавать оружие мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие смогут купить мигранты, имеющие гражданство РФ более пяти лет Фото:

В России хотят запретить продажу оружия мигрантам, у которых нет гражданства РФ. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном с участием главы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«Законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь с Россией», — приводят «Известия» издержки из законопроекта.

Сергей Миронов пояснил, что в некоторых регионах России из-за мигрантов сложилась опасная криминогенная обстановка. Законопроект позволит переломить эту ситуацию.

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В России хотят запретить продажу оружия мигрантам, у которых нет гражданства РФ. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном с участием главы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. «Законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь с Россией», — приводят «Известия» издержки из законопроекта. Сергей Миронов пояснил, что в некоторых регионах России из-за мигрантов сложилась опасная криминогенная обстановка. Законопроект позволит переломить эту ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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