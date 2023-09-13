В ГД предложили ужесточить правила продажи оружия для одной категории граждан

Миронов предложил запретить продавать оружие мигрантам

14 сентября 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Оружие смогут купить мигранты, имеющие гражданство РФ более пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России хотят запретить продажу оружия мигрантам, у которых нет гражданства РФ. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном с участием главы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. «Законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь с Россией», — приводят «Известия» издержки из законопроекта. Сергей Миронов пояснил, что в некоторых регионах России из-за мигрантов сложилась опасная криминогенная обстановка. Законопроект позволит переломить эту ситуацию.

В России хотят запретить продажу оружия мигрантам, у которых нет гражданства РФ. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном с участием главы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. «Законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь с Россией», — приводят «Известия» издержки из законопроекта. Сергей Миронов пояснил, что в некоторых регионах России из-за мигрантов сложилась опасная криминогенная обстановка. Законопроект позволит переломить эту ситуацию.