В ХМАО рекордно подешевели авиабилеты на черноморское побережье

Билеты на самолет из Сургута в Сочи подешевели на 60%

14 сентября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО упала цена на авиабилеты в Сочи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты в Сочи. Стоимость перелетов к берегу Черного моря на конец сентября упала почти до 5,5 тысячи рублей. Это самая низкая цена за осень по данному направлению. «Стоимость перелета на 25 сентября из Сургута в Сочи составляет 5614 рублей», — следует из графика цен «Авиасейлс». Согласно данным сервиса, это самая низкая цена на перелет по данному направлению за всю осень. Ранее билеты стоили почти 16 тысяч рублей. Билеты из Нижневартовска в это время также являются самыми дешевыми. На момент публикации новости прямой перелет в Сочи обойдется жителям города в 5,8 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты в Сочи. Стоимость перелетов к берегу Черного моря на конец сентября упала почти до 5,5 тысячи рублей. Это самая низкая цена за осень по данному направлению. «Стоимость перелета на 25 сентября из Сургута в Сочи составляет 5614 рублей», — следует из графика цен «Авиасейлс». Согласно данным сервиса, это самая низкая цена на перелет по данному направлению за всю осень. Ранее билеты стоили почти 16 тысяч рублей. Билеты из Нижневартовска в это время также являются самыми дешевыми. На момент публикации новости прямой перелет в Сочи обойдется жителям города в 5,8 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей.