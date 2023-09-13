13 сентября 2023

В ХМАО рекордно подешевели авиабилеты на черноморское побережье

Билеты на самолет из Сургута в Сочи подешевели на 60%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО упала цена на авиабилеты в Сочи
В ХМАО упала цена на авиабилеты в Сочи Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты в Сочи. Стоимость перелетов к берегу Черного моря на конец сентября упала почти до 5,5 тысячи рублей. Это самая низкая цена за осень по данному направлению.

«Стоимость перелета на 25 сентября из Сургута в Сочи составляет 5614 рублей», — следует из графика цен «Авиасейлс». Согласно данным сервиса, это самая низкая цена на перелет по данному направлению за всю осень. Ранее билеты стоили почти 16 тысяч рублей.

Билеты из Нижневартовска в это время также являются самыми дешевыми. На момент публикации новости прямой перелет в Сочи обойдется жителям города в 5,8 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты в Сочи. Стоимость перелетов к берегу Черного моря на конец сентября упала почти до 5,5 тысячи рублей. Это самая низкая цена за осень по данному направлению. «Стоимость перелета на 25 сентября из Сургута в Сочи составляет 5614 рублей», — следует из графика цен «Авиасейлс». Согласно данным сервиса, это самая низкая цена на перелет по данному направлению за всю осень. Ранее билеты стоили почти 16 тысяч рублей. Билеты из Нижневартовска в это время также являются самыми дешевыми. На момент публикации новости прямой перелет в Сочи обойдется жителям города в 5,8 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...