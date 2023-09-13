В ХМАО рекордно подешевели авиабилеты на черноморское побережье

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на авиабилеты в Сочи. Стоимость перелетов к берегу Черного моря на конец сентября упала почти до 5,5 тысячи рублей. Это самая низкая цена за осень по данному направлению.
«Стоимость перелета на 25 сентября из Сургута в Сочи составляет 5614 рублей», — следует из графика цен «Авиасейлс». Согласно данным сервиса, это самая низкая цена на перелет по данному направлению за всю осень. Ранее билеты стоили почти 16 тысяч рублей.
Билеты из Нижневартовска в это время также являются самыми дешевыми. На момент публикации новости прямой перелет в Сочи обойдется жителям города в 5,8 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.