03 сентября 2023
02 сентября 2023

Авиабилеты из ХМАО в Москву упали в цене почти до 2 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, Боинг 737-500, utair, авиация, ютэйр, самолеты, аэропорт внуково, boening 737 500, самолет на взлете
Стоимость билетов на самолет на московские рейсы осенью упала почти до двух тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей.

«Стоимость перелета Сургут-Москва 8 сентября составит 2300 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, стоимость московских рейсов в начале сентября составляла почти 8 тысяч. При этом в начале октября билет на самолет в столицу России обойдется в три тысячи рублей.

Перелет из Нижневартовска в Москву, тем временем, в начале осени обойдется в два раза дороже. Например, самый дешевый рейс 8 сентября стоит 5954 рублей. А стоимость перелета в начале октября обойдется более семи тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что с началом учебного года РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов со скидкой. Билеты на пригородные поезда им будут продавать в два раза дешевле.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей. «Стоимость перелета Сургут-Москва 8 сентября составит 2300 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, стоимость московских рейсов в начале сентября составляла почти 8 тысяч. При этом в начале октября билет на самолет в столицу России обойдется в три тысячи рублей. Перелет из Нижневартовска в Москву, тем временем, в начале осени обойдется в два раза дороже. Например, самый дешевый рейс 8 сентября стоит 5954 рублей. А стоимость перелета в начале октября обойдется более семи тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что с началом учебного года РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов со скидкой. Билеты на пригородные поезда им будут продавать в два раза дешевле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...