Авиабилеты из ХМАО в Москву упали в цене почти до 2 тысяч рублей

04 сентября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Стоимость билетов на самолет на московские рейсы осенью упала почти до двух тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей. «Стоимость перелета Сургут-Москва 8 сентября составит 2300 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, стоимость московских рейсов в начале сентября составляла почти 8 тысяч. При этом в начале октября билет на самолет в столицу России обойдется в три тысячи рублей. Перелет из Нижневартовска в Москву, тем временем, в начале осени обойдется в два раза дороже. Например, самый дешевый рейс 8 сентября стоит 5954 рублей. А стоимость перелета в начале октября обойдется более семи тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что с началом учебного года РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов со скидкой. Билеты на пригородные поезда им будут продавать в два раза дешевле.

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы. Стоимость билетов на самолет из Сургута в начале осени упала почти до двух тысяч рублей. «Стоимость перелета Сургут-Москва 8 сентября составит 2300 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, стоимость московских рейсов в начале сентября составляла почти 8 тысяч. При этом в начале октября билет на самолет в столицу России обойдется в три тысячи рублей. Перелет из Нижневартовска в Москву, тем временем, в начале осени обойдется в два раза дороже. Например, самый дешевый рейс 8 сентября стоит 5954 рублей. А стоимость перелета в начале октября обойдется более семи тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что с началом учебного года РЖД в ХМАО будет возить школьников и студентов со скидкой. Билеты на пригородные поезда им будут продавать в два раза дешевле.