Умершая в колонии свердловчанка перед смертью жаловалась на температуру

14 сентября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Осужденная перед смертью жаловалась на плохое самочувствие Фото: Анна Майорова © URA.RU У свердловчанки Александры, которая умерла в колонии-поселении в Пермском крае, перед смертью была высокая температура. Женщина пыталась перенести недомогание на ногах и пила обезболивающие и жаропонижающие препараты, но 6 сентября ей стало хуже, а спустя сутки она скончалась в больнице. «Когда нам привезли Сашины вещи из колонии, в карманах мы нашли блистеры обезболивающих и жаропонижающих лекарств. Она пыталась сбить температуру, переносила болезнь на ногах и работала», — поделилась подруга детства погибшей с 59.RU. Сокамерницы Александры рассказали изданию, что 6 сентября она просила у руководства дать ей время отлежаться, поскольку плохо себя чувствует, но ей отказали. После работы у осужденной поднялась высокая температура, начался озноб, она потеряла сознание. Медики скорой помощи доставили женщину в больницу, где она скончалась на следующий день. В документе о смерти, который получил бывший муж Александры, написано, что она погибла от сердечной недостаточности и болезни, вызванной ВИЧ. Он намерен обратиться в прокуратуру, чтобы добиться независимой судмедэкспертизы. В ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что осужденная страдала рядом хронических заболеваний, во время отбывания наказания она неоднократно обращалась за медпомощью к гражданским врачам городской системы здравоохранения. По всем заявлениям осужденной на посещения врачей-специалистов от администрации УФИЦ были даны разрешения. В ведомстве отметили, что последнее обращение в лечебное учреждение было датировано 6 сентября. Похороны Александры состоялись 9 сентября в родном Краснотурьинске (Свердловская область). У женщины остался сын, который на данный момент уже совершеннолетний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У свердловчанки Александры, которая умерла в колонии-поселении в Пермском крае, перед смертью была высокая температура. Женщина пыталась перенести недомогание на ногах и пила обезболивающие и жаропонижающие препараты, но 6 сентября ей стало хуже, а спустя сутки она скончалась в больнице. «Когда нам привезли Сашины вещи из колонии, в карманах мы нашли блистеры обезболивающих и жаропонижающих лекарств. Она пыталась сбить температуру, переносила болезнь на ногах и работала», — поделилась подруга детства погибшей с 59.RU. Сокамерницы Александры рассказали изданию, что 6 сентября она просила у руководства дать ей время отлежаться, поскольку плохо себя чувствует, но ей отказали. После работы у осужденной поднялась высокая температура, начался озноб, она потеряла сознание. Медики скорой помощи доставили женщину в больницу, где она скончалась на следующий день. В документе о смерти, который получил бывший муж Александры, написано, что она погибла от сердечной недостаточности и болезни, вызванной ВИЧ. Он намерен обратиться в прокуратуру, чтобы добиться независимой судмедэкспертизы. В ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что осужденная страдала рядом хронических заболеваний, во время отбывания наказания она неоднократно обращалась за медпомощью к гражданским врачам городской системы здравоохранения. По всем заявлениям осужденной на посещения врачей-специалистов от администрации УФИЦ были даны разрешения. В ведомстве отметили, что последнее обращение в лечебное учреждение было датировано 6 сентября. Похороны Александры состоялись 9 сентября в родном Краснотурьинске (Свердловская область). У женщины остался сын, который на данный момент уже совершеннолетний.