10 сентября 2023
09 сентября 2023

В пермской колонии погибла заключенная

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тобольск. Пермь, зона, колония, тюрьма, ИК, уфсин, охраняемый объект, колючая проволка
Женщине стало плохо после отбоя в колонии-поселении Фото:

В колонии-поселении, расположенной в Кизеле (Пермский край), погибла осужденная женщина. Она отбывала наказание за распространение наркотиков.

«Осужденная за наркотики Александра погибла в колонии-поселении. У нее болела нога, но руководство колонии не разрешило ей посетить врача в городе», — пишет Ural Mash со ссылкой на родственников погибших. После отбоя осужденной стало плохо, она пошла в туалет и упала. Приехавшая в колонию скорая забрала женщину в больницу, где впоследствии она скончалась.

Родственники погибшей считают, что в гибели Александры виноваты сотрудники колонии, которые не отпустили ее к врачу. Они намерены обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.

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В колонии-поселении, расположенной в Кизеле (Пермский край), погибла осужденная женщина. Она отбывала наказание за распространение наркотиков. «Осужденная за наркотики Александра погибла в колонии-поселении. У нее болела нога, но руководство колонии не разрешило ей посетить врача в городе», — пишет Ural Mash со ссылкой на родственников погибших. После отбоя осужденной стало плохо, она пошла в туалет и упала. Приехавшая в колонию скорая забрала женщину в больницу, где впоследствии она скончалась. Родственники погибшей считают, что в гибели Александры виноваты сотрудники колонии, которые не отпустили ее к врачу. Они намерены обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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