В пермской колонии погибла заключенная

Женщине стало плохо после отбоя в колонии-поселении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В колонии-поселении, расположенной в Кизеле (Пермский край), погибла осужденная женщина. Она отбывала наказание за распространение наркотиков.

«Осужденная за наркотики Александра погибла в колонии-поселении. У нее болела нога, но руководство колонии не разрешило ей посетить врача в городе», — пишет Ural Mash со ссылкой на родственников погибших. После отбоя осужденной стало плохо, она пошла в туалет и упала. Приехавшая в колонию скорая забрала женщину в больницу, где впоследствии она скончалась.

Родственники погибшей считают, что в гибели Александры виноваты сотрудники колонии, которые не отпустили ее к врачу. Они намерены обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.