В Британии предупредили о страшных последствиях вступления Украины в ЕС

The Independent: вступление Украины в ЕС может повлечь за собой раскол в Европе

14 сентября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Украина может внести раскол в ряды европейских стран, пишет The Independent Фото: Официальный сайт президента Украины Существуют серьезные последствия вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Считается, что это может привести к дальнейшему расколу внутри ЕС, который уже стал необратимым. Об этом пишет издание The Independent. «Это раскол в подходах, который преследует Евросоюз с момента его расширения на восток, и нельзя исключать, что вступление Украины — на каких условиях и когда — может привести к расколу, который уже невозможно преодолеть», — говорится в материале издания. Там добавили, что ускоренное вступление Украины может усугубить раскол между Востоком и Западом или даже создать новые разногласия. Спецоперация на Украине изменила отношения некоторых стран ЕС к более жестким позициям по отношению к Москве. Ситуация могла бы усугубиться, если США сократят свою поддержку Украины и начнут поддерживать мирный процесс. Это может привести к расколу между теми, кто продолжает поддерживать военную помощь Украине, и теми, кто агитирует за сокращение потерь и поиск мирного решения, заключил автор. Украина может потратить несколько лет на вступление в Евросоюз, и у страны пока нет четкого плана для ускорения этого процесса. Несмотря на то, что в прошлом году Украине был предоставлен официальный статус кандидата, ее путь в ЕС по-прежнему оценивается как долгий и тяжелый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существуют серьезные последствия вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Считается, что это может привести к дальнейшему расколу внутри ЕС, который уже стал необратимым. Об этом пишет издание The Independent. «Это раскол в подходах, который преследует Евросоюз с момента его расширения на восток, и нельзя исключать, что вступление Украины — на каких условиях и когда — может привести к расколу, который уже невозможно преодолеть», — говорится в материале издания. Там добавили, что ускоренное вступление Украины может усугубить раскол между Востоком и Западом или даже создать новые разногласия. Спецоперация на Украине изменила отношения некоторых стран ЕС к более жестким позициям по отношению к Москве. Ситуация могла бы усугубиться, если США сократят свою поддержку Украины и начнут поддерживать мирный процесс. Это может привести к расколу между теми, кто продолжает поддерживать военную помощь Украине, и теми, кто агитирует за сокращение потерь и поиск мирного решения, заключил автор. Украина может потратить несколько лет на вступление в Евросоюз, и у страны пока нет четкого плана для ускорения этого процесса. Несмотря на то, что в прошлом году Украине был предоставлен официальный статус кандидата, ее путь в ЕС по-прежнему оценивается как долгий и тяжелый.