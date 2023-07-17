WSJ: вступление Украины в Евросоюз может затянуться на годы

17 июля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Украина подала заявку на вступление в ЕС в прошлом году Фото: Официальный сайт Европарламента Вступление Украины в Евросоюз может занять несколько лет. У страны нет четкого плана для сокращения времени. Об этом написал обозреватель газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман. «Заявка Украины на быстрое вступление в НАТО потерпела неудачу на прошлой неделе. Ее путь к членству в Европейском союзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поощрение со стороны Брюсселя», — написал Лоуренс Норман. Он также отметил, что в прошло году Евросоюз предоставил Украине официальный статус кандидата. Однако до вступления в европейский союз Украине также пока далеко. Сотрудник немецкого совета по международным отношениям Штефан Майстер отметил, что для принятия Украины в ЕС надо изменить всю архитектуру союза. «Надо изменить всю систему субсидий, которая является наиболее привлекательной частью ЕС», — рассказал он. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получила гарантии безопасности. Вопрос о членстве страны в военном блоке пока не решен. Украине надо решить ряд внутренних проблем, среди которых — демократические реформы, передает RT. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что страна может отдать России пятую часть территории, чтобы вступить в НАТО. Скорее всего, речь идет про те территории, которые заняты спецоперацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вступление Украины в Евросоюз может занять несколько лет. У страны нет четкого плана для сокращения времени. Об этом написал обозреватель газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман. «Заявка Украины на быстрое вступление в НАТО потерпела неудачу на прошлой неделе. Ее путь к членству в Европейском союзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поощрение со стороны Брюсселя», — написал Лоуренс Норман. Он также отметил, что в прошло году Евросоюз предоставил Украине официальный статус кандидата. Однако до вступления в европейский союз Украине также пока далеко. Сотрудник немецкого совета по международным отношениям Штефан Майстер отметил, что для принятия Украины в ЕС надо изменить всю архитектуру союза. «Надо изменить всю систему субсидий, которая является наиболее привлекательной частью ЕС», — рассказал он. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получила гарантии безопасности. Вопрос о членстве страны в военном блоке пока не решен. Украине надо решить ряд внутренних проблем, среди которых — демократические реформы, передает RT. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что страна может отдать России пятую часть территории, чтобы вступить в НАТО. Скорее всего, речь идет про те территории, которые заняты спецоперацией.