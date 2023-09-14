Екатеринбуржец нашел в тайге белый гриб весом в килограмм. Видео

15 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Боровик удивил бывалого грибника своим весом (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбуржец нашел в уральской тайге поляну, усыпанную белыми грибами. Вес только одного боровика составил килограмм, рассказал URA.RU Илья Белый и поделился видео со своим урожаем. «Собирал в тайге на севере области, под Тавдой. Нашел там место, где в радиусе 30 метров все было усыпано белыми грибами. Отборные, чистые, росли на белом мху. Особенно порадовал один боровик — вес составил один килограмм!» — рассказал грибник. Всего екатеринбуржцу удалось собрать три корзины боровиков — то есть примерно 60 литров. Белые грибы счастливец замариновал на зиму. Ранее другой свердловчанин хвастался, что собрал семь ведер белых грибов. Пенсионер из города Березовский рассказывал URA.RU, что такой роскошный урожай ему попался впервые за всю жизнь.

Екатеринбуржец нашел в уральской тайге поляну, усыпанную белыми грибами. Вес только одного боровика составил килограмм, рассказал URA.RU Илья Белый и поделился видео со своим урожаем. «Собирал в тайге на севере области, под Тавдой. Нашел там место, где в радиусе 30 метров все было усыпано белыми грибами. Отборные, чистые, росли на белом мху. Особенно порадовал один боровик — вес составил один килограмм!» — рассказал грибник. Всего екатеринбуржцу удалось собрать три корзины боровиков — то есть примерно 60 литров. Белые грибы счастливец замариновал на зиму. Ранее другой свердловчанин хвастался, что собрал семь ведер белых грибов. Пенсионер из города Березовский рассказывал URA.RU, что такой роскошный урожай ему попался впервые за всю жизнь.