Пенсионер из города Березовский (Свердловская область) собрал семь ведер белых грибов. 72-летний Виктор Ефимов рассказал URA.RU, что такой роскошный урожай ему попался впервые за всю жизнь.
«Собирал возле Новосвердловской ТЭЦ. За 10 дней собрал семь десятилитровых ведер грибов, среди которых в основном белые. Урожай небывалый! В моей жизни впервые такое», — признался Ефимов.
Урожаем боровиков пенсионер поделился с родней — дочерью и сватьей. «Жарим, варим, парим, едим каждый день», — порадовался пенсионер.
Ранее в центре Екатеринбурге заметили деликатесные грибы. Так, после обильных дождей в городском дендропарке выросли грузди, дождевики и шампиньоны.
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