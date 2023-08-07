07 августа 2023

Свердловский пенсионер собрал рекордный урожай белых грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
После обильных дождей на Урале появилось много грибов Фото:

Пенсионер из города Березовский (Свердловская область) собрал семь ведер белых грибов. 72-летний Виктор Ефимов рассказал URA.RU, что такой роскошный урожай ему попался впервые за всю жизнь.

«Собирал возле Новосвердловской ТЭЦ. За 10 дней собрал семь десятилитровых ведер грибов, среди которых в основном белые. Урожай небывалый! В моей жизни впервые такое», — признался Ефимов.

Урожаем боровиков пенсионер поделился с родней — дочерью и сватьей. «Жарим, варим, парим, едим каждый день», — порадовался пенсионер.

Ранее в центре Екатеринбурге заметили деликатесные грибы. Так, после обильных дождей в городском дендропарке выросли грузди, дождевики и шампиньоны.

Из небывалого урожая белых грибов семья Ефимовых приготовила много разных блюд
Из небывалого урожая белых грибов семья Ефимовых приготовила много разных блюд
Фото:

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Пенсионер из города Березовский (Свердловская область) собрал семь ведер белых грибов. 72-летний Виктор Ефимов рассказал URA.RU, что такой роскошный урожай ему попался впервые за всю жизнь. «Собирал возле Новосвердловской ТЭЦ. За 10 дней собрал семь десятилитровых ведер грибов, среди которых в основном белые. Урожай небывалый! В моей жизни впервые такое», — признался Ефимов. Урожаем боровиков пенсионер поделился с родней — дочерью и сватьей. «Жарим, варим, парим, едим каждый день», — порадовался пенсионер. Ранее в центре Екатеринбурге заметили деликатесные грибы. Так, после обильных дождей в городском дендропарке выросли грузди, дождевики и шампиньоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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