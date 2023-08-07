Свердловский пенсионер собрал рекордный урожай белых грибов. Фото 08 августа 2023 в 08:51 Размер текста - 17 + После обильных дождей на Урале появилось много грибов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пенсионер из города Березовский (Свердловская область) собрал семь ведер белых грибов. 72-летний Виктор Ефимов рассказал URA.RU, что такой роскошный урожай ему попался впервые за всю жизнь. «Собирал возле Новосвердловской ТЭЦ. За 10 дней собрал семь десятилитровых ведер грибов, среди которых в основном белые. Урожай небывалый! В моей жизни впервые такое», — признался Ефимов. Урожаем боровиков пенсионер поделился с родней — дочерью и сватьей. «Жарим, варим, парим, едим каждый день», — порадовался пенсионер. Ранее в центре Екатеринбурге заметили деликатесные грибы. Так, после обильных дождей в городском дендропарке выросли грузди, дождевики и шампиньоны. Из небывалого урожая белых грибов семья Ефимовых приготовила много разных блюд Фото: читатель URA.RU Пенсионер из города Березовский (Свердловская область) собрал семь ведер белых грибов. 72-летний Виктор Ефимов рассказал URA.RU, что такой роскошный урожай ему попался впервые за всю жизнь. «Собирал возле Новосвердловской ТЭЦ. За 10 дней собрал семь десятилитровых ведер грибов, среди которых в основном белые. Урожай небывалый! В моей жизни впервые такое», — признался Ефимов. Урожаем боровиков пенсионер поделился с родней — дочерью и сватьей. «Жарим, варим, парим, едим каждый день», — порадовался пенсионер. Ранее в центре Екатеринбурге заметили деликатесные грибы. Так, после обильных дождей в городском дендропарке выросли грузди, дождевики и шампиньоны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям