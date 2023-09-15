Российский корабль уничтожил катер ВСУ в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно морской флот. архив. Пермь, черноморский флот, корабль, мрк, вмф россии, военный, боевое дежурство, морская граница
Корабль отразил атаку ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром малым ракетным кораблем „Аскольд“ Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен», — сообщает ведомство в telegram-канале.

14 сентября ВСУ за день предприняли две попытки атаковать корабли Черноморского флота. Все удары были отражены.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня утром малым ракетным кораблем „Аскольд“ Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен», — сообщает ведомство в telegram-канале. 14 сентября ВСУ за день предприняли две попытки атаковать корабли Черноморского флота. Все удары были отражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...