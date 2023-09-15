Российский корабль уничтожил катер ВСУ в Черном море

Корабль отразил атаку ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром малым ракетным кораблем „Аскольд“ Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен», —
14 сентября ВСУ за день предприняли две попытки атаковать корабли Черноморского флота. Все удары были отражены.
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