ВСУ атакуют Черное море: главное к вечеру 14 сентября

МО РФ: ВСУ дважды за день попытались атаковать корабли Черноморского флота

14 сентября 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать морским безэкипажным катером корабль Черноморского флота «Самум» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабли Черноморского флота два раза за сутки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 сентября. Силами Украины была осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все катера были уничтожены из штатного вооружения корабля;

ВСУ также пытались атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. Атака была отражена, в результате безэкипажный катер был уничтожен огнем из вооружения корабля;

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявления Киева о взятии украинскими силами города Авдеевка, сказав, что это вброс. Он отметил, что в районе Клещеевки и Авдеевки продолжаются ожесточенные бои;

Элитные подразделения ВДВ России, направленные для усиления позиций на фронте во время украинского контрнаступления, успешно отбивают атаки Киева и отталкивают украинскую армию назад. Об этом написало польское издание Mysl Polska;

Американский трансгендер, спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон) заявила, что ВСУ станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал это заявление. Он считает, что слова Эштон-Чирилло — это скрытая угроза Киева перед новыми террористическими атаками;

У ВСУ есть всего месяц-полтора, чтобы закрепиться и сделать какой-то рывок, так как в октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди. Такое объяснение дал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин;

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» продолжают эффективно выполнять боевые задачи по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции. Видео противостояния опубликовал Пятый канал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабли Черноморского флота два раза за сутки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 сентября.