ВСУ атакуют Черное море: главное к вечеру 14 сентября

ВСУ пытались атаковать морским безэкипажным катером корабль Черноморского флота «Самум»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабли Черноморского флота два раза за сутки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 сентября.
- Силами Украины была осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все катера были уничтожены из штатного вооружения корабля;
- ВСУ также пытались атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. Атака была отражена, в результате безэкипажный катер был уничтожен огнем из вооружения корабля;
- Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявления Киева о взятии украинскими силами города Авдеевка, сказав, что это вброс. Он отметил, что в районе Клещеевки и Авдеевки продолжаются ожесточенные бои;
- Элитные подразделения ВДВ России, направленные для усиления позиций на фронте во время украинского контрнаступления, успешно отбивают атаки Киева и отталкивают украинскую армию назад. Об этом написало польское издание Mysl Polska;
- Американский трансгендер, спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон) заявила, что ВСУ станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал это заявление. Он считает, что слова Эштон-Чирилло — это скрытая угроза Киева перед новыми террористическими атаками;
- У ВСУ есть всего месяц-полтора, чтобы закрепиться и сделать какой-то рывок, так как в октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди. Такое объяснение дал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин;
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» продолжают эффективно выполнять боевые задачи по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции. Видео противостояния опубликовал Пятый канал.
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