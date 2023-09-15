Финляндия официально запретила въезд машин с российскими номерами

Финляндия с 16 сентября запретит въезд автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщили в МИД страны.
«Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября», — сказано в сообщении на официальном сайте МИД Финляндии. Там добавили, что в дальнейшем привезти в страну автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо по гуманитарным соображениям.
Латвия также с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернуться в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована, отметили таможенное управление Латвии.
Финляндия с 16 сентября запретит въезд автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщили в МИД страны. «Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября», — сказано в сообщении на официальном сайте МИД Финляндии. Там добавили, что в дальнейшем привезти в страну автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо по гуманитарным соображениям. Латвия также с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернуться в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована, отметили таможенное управление Латвии.