Финляндия официально запретила въезд машин с российскими номерами

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Челябинск , м5, трасса м5, южный урал, автодорога
С 16 сентября автомобилям с российскими номерами будет запрещен въезд в Финляндию Фото:

Финляндия с 16 сентября запретит въезд автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщили в МИД страны.

«Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября», — сказано в сообщении на официальном сайте МИД Финляндии. Там добавили, что в дальнейшем привезти в страну автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо по гуманитарным соображениям.

Латвия также с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернуться в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована, отметили таможенное управление Латвии.

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Финляндия с 16 сентября запретит въезд автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщили в МИД страны. «Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября», — сказано в сообщении на официальном сайте МИД Финляндии. Там добавили, что в дальнейшем привезти в страну автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо по гуманитарным соображениям. Латвия также с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернуться в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована, отметили таможенное управление Латвии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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