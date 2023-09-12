Латвия закрыла въезд для автомобилей с номерами РФ

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Латвия больше не будет пускать автомобили с российскими номерами Фото:

Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через с границу с Белоруссией. Об этом сообщает таможенное управление Латвии.

«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении на сайте службы. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована.

Ранее Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Под запрет также попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии

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Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через с границу с Белоруссией. Об этом сообщает таможенное управление Латвии. «В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении на сайте службы. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована. Ранее Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Под запрет также попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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