Латвия закрыла въезд для автомобилей с номерами РФ

12 сентября 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Латвия больше не будет пускать автомобили с российскими номерами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через с границу с Белоруссией. Об этом сообщает таможенное управление Латвии. «В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении на сайте службы. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована. Ранее Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Под запрет также попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии

Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через с границу с Белоруссией. Об этом сообщает таможенное управление Латвии. «В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении на сайте службы. В случае нарушения запрета и, если въезжающие откажутся вернутся в Россию и Белоруссию, машина будет конфискована. Ранее Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Под запрет также попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии