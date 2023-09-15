Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Поддержка ЧВК «Вагнер» в Великобритании уголовно наказуема
МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом сообщает правительство страны.
«ЧВК „Вагнер“ была объявлена террористической организацией. <…> Принадлежность к группе „Вагнера“ или ее активная поддержка является в Великобритании уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением сроком на 14 лет или штрафом», —
О намерении объявить компанию террористической власти Британии заявили в сентябре. Тогда сообщалось, что британцы, которые будут поддерживать ЧВК, попадут под уголовное преследование.
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