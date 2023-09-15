Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Поддержка ЧВК «Вагнер» в Великобритании уголовно наказуема
Поддержка ЧВК «Вагнер» в Великобритании уголовно наказуема Фото:

МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом сообщает правительство страны.

«ЧВК „Вагнер“ была объявлена террористической организацией. <…> Принадлежность к группе „Вагнера“ или ее активная поддержка является в Великобритании уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением сроком на 14 лет или штрафом», — сообщается на официальном сайте властей.

О намерении объявить компанию террористической власти Британии заявили в сентябре. Тогда сообщалось, что британцы, которые будут поддерживать ЧВК, попадут под уголовное преследование.

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МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом сообщает правительство страны. «ЧВК „Вагнер“ была объявлена террористической организацией. <…> Принадлежность к группе „Вагнера“ или ее активная поддержка является в Великобритании уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением сроком на 14 лет или штрафом», — сообщается на официальном сайте властей. О намерении объявить компанию террористической власти Британии заявили в сентябре. Тогда сообщалось, что британцы, которые будут поддерживать ЧВК, попадут под уголовное преследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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