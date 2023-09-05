05 сентября 2023

Великобритания объявит ЧВК «Вагнер» террористической организацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Британцы, поддерживающие ЧВК, могут попасть под уголовное преседование Фото:

Власти Великобритании включат ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман.

«ЧВК „Вагнер“ будет признана террористической организацией», — слова Браверман приводит BBC. Она добавила, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».

Если компанию признают террористической, то британцы, которые будут поддерживать ЧВК, попадут под уголовное преследование. Максимальный срок ареста — 14 лет. Также можно будет получить штраф в размере до 6,3 тысяч долларов за ношение символики ЧВК.

В конце августа сообщалось, что британские парламентарии вынуждают правительство страны объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, однако власти страны боялись идти на такой шаг. Они считали, что это может испортить дипломатические отношения с государствами, на территории которых ведет свою деятельность ЧВК.

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Власти Великобритании включат ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. «ЧВК „Вагнер“ будет признана террористической организацией», — слова Браверман приводит BBC. Она добавила, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности». Если компанию признают террористической, то британцы, которые будут поддерживать ЧВК, попадут под уголовное преследование. Максимальный срок ареста — 14 лет. Также можно будет получить штраф в размере до 6,3 тысяч долларов за ношение символики ЧВК. В конце августа сообщалось, что британские парламентарии вынуждают правительство страны объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, однако власти страны боялись идти на такой шаг. Они считали, что это может испортить дипломатические отношения с государствами, на территории которых ведет свою деятельность ЧВК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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