Великобритания объявит ЧВК «Вагнер» террористической организацией

06 сентября 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Британцы, поддерживающие ЧВК, могут попасть под уголовное преседование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Великобритании включат ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. «ЧВК „Вагнер“ будет признана террористической организацией», — слова Браверман приводит BBC . Она добавила, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности». Если компанию признают террористической, то британцы, которые будут поддерживать ЧВК, попадут под уголовное преследование. Максимальный срок ареста — 14 лет. Также можно будет получить штраф в размере до 6,3 тысяч долларов за ношение символики ЧВК. В конце августа сообщалось, что британские парламентарии вынуждают правительство страны объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, однако власти страны боялись идти на такой шаг. Они считали, что это может испортить дипломатические отношения с государствами, на территории которых ведет свою деятельность ЧВК.

Власти Великобритании включат ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. «ЧВК „Вагнер“ будет признана террористической организацией», — слова Браверман приводит BBC. Она добавила, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности». Если компанию признают террористической, то британцы, которые будут поддерживать ЧВК, попадут под уголовное преследование. Максимальный срок ареста — 14 лет. Также можно будет получить штраф в размере до 6,3 тысяч долларов за ношение символики ЧВК. В конце августа сообщалось, что британские парламентарии вынуждают правительство страны объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, однако власти страны боялись идти на такой шаг. Они считали, что это может испортить дипломатические отношения с государствами, на территории которых ведет свою деятельность ЧВК.