Набиуллина отказалась ограничить рублевые переводы россиян за границу

Предложение со стороны председателя правления ВТБ Андрея Костина ввести ограничения на вывод физлицами рублевых средств за границу — мера не эффективная и никак не повлияет на валютные курсы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной», — сказала Набиуллина. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Россия 24.
Ранее Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Предлагалось ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей. Позднее зампред ЦБ Алексей Гузнов сообщал, что такая возможность обсуждается в регуляторе.
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