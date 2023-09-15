Набиуллина отказалась ограничить рублевые переводы россиян за границу

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Набиуллина считает введение лимитов неэффективной мерой Фото:

Предложение со стороны председателя правления ВТБ Андрея Костина ввести ограничения на вывод физлицами рублевых средств за границу — мера не эффективная и никак не повлияет на валютные курсы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной», — сказала Набиуллина. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Россия 24.

Ранее Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Предлагалось ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей. Позднее зампред ЦБ Алексей Гузнов сообщал, что такая возможность обсуждается в регуляторе.

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Предложение со стороны председателя правления ВТБ Андрея Костина ввести ограничения на вывод физлицами рублевых средств за границу — мера не эффективная и никак не повлияет на валютные курсы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной», — сказала Набиуллина. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Россия 24. Ранее Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Предлагалось ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей. Позднее зампред ЦБ Алексей Гузнов сообщал, что такая возможность обсуждается в регуляторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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