В ЦБ обсуждают ограничение зарубежных переводов в рублях

Обсуждается возможность введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях в рамках трансформации валютного регулирования. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
«Введение лимита на перевод за рубеж средств в рублях является одним из элементов дискуссии о трансформации валютного регулирования. Она действительно ведется», — передает слова Гузнова «Интерфакс». Он отметил, что некоторые уже принятые меры, вероятно, будут включены в будущую систему валютного регулирования.
Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Он предлагает ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей.
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