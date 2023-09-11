В ЦБ обсуждают ограничение зарубежных переводов в рублях

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В ЦБ идет обсуждение введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях Фото:

Обсуждается возможность введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях в рамках трансформации валютного регулирования. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

«Введение лимита на перевод за рубеж средств в рублях является одним из элементов дискуссии о трансформации валютного регулирования. Она действительно ведется», — передает слова Гузнова «Интерфакс». Он отметил, что некоторые уже принятые меры, вероятно, будут включены в будущую систему валютного регулирования.

Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Он предлагает ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей.

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Обсуждается возможность введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях в рамках трансформации валютного регулирования. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. «Введение лимита на перевод за рубеж средств в рублях является одним из элементов дискуссии о трансформации валютного регулирования. Она действительно ведется», — передает слова Гузнова «Интерфакс». Он отметил, что некоторые уже принятые меры, вероятно, будут включены в будущую систему валютного регулирования. Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Он предлагает ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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