В ЦБ обсуждают ограничение зарубежных переводов в рублях 11 сентября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 + В ЦБ идет обсуждение введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях Фото: Игорь Пантин © URA.RU Обсуждается возможность введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях в рамках трансформации валютного регулирования. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. «Введение лимита на перевод за рубеж средств в рублях является одним из элементов дискуссии о трансформации валютного регулирования. Она действительно ведется», — передает слова Гузнова «Интерфакс». Он отметил, что некоторые уже принятые меры, вероятно, будут включены в будущую систему валютного регулирования. Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Он предлагает ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей. Обсуждается возможность введения лимита на перевод средств за рубеж в рублях в рамках трансформации валютного регулирования. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. «Введение лимита на перевод за рубеж средств в рублях является одним из элементов дискуссии о трансформации валютного регулирования. Она действительно ведется», — передает слова Гузнова «Интерфакс». Он отметил, что некоторые уже принятые меры, вероятно, будут включены в будущую систему валютного регулирования. Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил установить лимит для переводов в рублях за рубеж, чтобы поддержать российскую валюту. Он предлагает ограничить сумму перевода до 100 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям