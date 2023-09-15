Белый дом: США будут давить на Россию ради зерновой сделки

15 сентября 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

США будут продолжать давить на РФ, чтобы восстановить зерновую сделку Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти США заявили, что не видят возможности в оперативном возвращение к черноморской зерновой сделки, однако продолжат оказывать давление на Россию для возвращения к ней. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы не видим немедленного пути назад к этому», — передает слова Салливана Белый дом. Так он ответил на вопрос о возможности восстановления черноморского зернового соглашения. Также Салливан считает, что возможности возвращения сделки не просматриваются, так как Москва меняет свои требования. «Мы собираемся продолжать оказывать на них (власти России — прим. URA.RU) нажим», — отметил в связи с этим представитель Белого дома. Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. МИД РФ пристыдили США за козни, из-за которых перестала работать сделка. В ведомстве отметили, что Вашингтон намеренно делал так, чтобы нуждающиеся страны ничего не получили от РФ. При этом в Кремль готов вернуться к сделки, если будут выполнены ее требования.

Власти США заявили, что не видят возможности в оперативном возвращение к черноморской зерновой сделки, однако продолжат оказывать давление на Россию для возвращения к ней. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы не видим немедленного пути назад к этому», — передает слова Салливана Белый дом. Так он ответил на вопрос о возможности восстановления черноморского зернового соглашения. Также Салливан считает, что возможности возвращения сделки не просматриваются, так как Москва меняет свои требования. «Мы собираемся продолжать оказывать на них (власти России — прим. URA.RU) нажим», — отметил в связи с этим представитель Белого дома. Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. МИД РФ пристыдили США за козни, из-за которых перестала работать сделка. В ведомстве отметили, что Вашингтон намеренно делал так, чтобы нуждающиеся страны ничего не получили от РФ. При этом в Кремль готов вернуться к сделки, если будут выполнены ее требования.